Сплатити за проїзд в київській кільцевій електричці можна буде банківською або транспортною карткою — Finance.ua

Сплатити за проїзд в київській кільцевій електричці можна буде банківською або транспортною карткою Сьогодні 15:12 — Особисті фінанси

Сплатити за проїзд в київській кільцевій електричці можна буде банківською або транспортною карткою

Незабаром киянам та гостям столиці стане доступна можливість оплачувати проїзд в кільцевій електричці за допомогою банківської карти або міської транспортної картки.

Про це повідомив Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Петро Оленич.

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Зазначається, що київська влада спільно з компанією «Укрзалізниця» працюють над інтеграцією системи оплати в електричці із загальною транспортною системою Києва.

Як це працюватиме

Щоб оплатити проїзд в кільцевій електричці, пасажирам буде достатньо прикласти банківську карту або мобільний пристрій з підтримкою NFC до валідатора з фірмовими наліпками. Така можливість буде доступною на станціях кільцевої електрички.

Очікується, що оплата проїзду в кільцевій електричці за допомогою банківської карти або міської транспортної карти повноцінно запрацює до кінця грудня.

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