Сплата військового збору зросла майже вчетверо — податкова Сьогодні 09:37 — Казна та Політика

Сплата військового збору зросла майже вчетверо — податкова

За пів року до бюджету понад 75 млрд грн військового збору. Це майже в чотири рази, або на 55 млрд грн перевищує показник відповідного періоду минулого року.

Про це повідомила пресслужба податкової.

Причина зростання суми сплаченого збору — підвищення з 1 грудня 2024 року розміру ставки військового збору до 5%. Не менш важливою є й свідома позиція платників, які своєчасно сплачують податки та підтримують українських захисників.

Військовий збір сплачують усі категорії платників податків.

Регіони-лідери за сплатою військового збору:

Київ — 24,3 млрд грн,

Дніпропетровська область — 8,6 млрд грн,

Львівська — 5,7 млрд грн,

Харківська — 4,8 млрд гривень.

Хто може не платити військовий збір

Самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору на період служби. Це передбачено Законом України від 18 червня 2025 року № 4505-ІХ, яким внесено зміни до Податкового кодексу України.

Звільнення надається автоматично на основі інформації з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (зокрема, дати мобілізації, укладення контракту та демобілізації). Воно діє з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Фізичні особи-підприємці, які належать до першої та другої груп єдиного податку, мають право не сплачувати військовий збір, якщо їх податкова адреса розташована на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих рф територіях України.

Звільнення діє від першого дня місяця, в якому почалися бойові дії, виникла загроза їх початку або почалася тимчасова окупація, до останнього дня місяця, коли бойові дії завершилися, загроза зникла або окупація припинилася.

У цей період ФОПи не подають декларацію платника єдиного податку за час, коли не сплачували єдиний податок та військовий збір.

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