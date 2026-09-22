Спадкоємець відмовився від спадщини: хто отримає його частку Сьогодні 08:39 Документи про розподіл спадщини

Від прийняття спадщини можна відмовитися, але на таке рішення закон відводить обмежений час. Правила відмови від спадщини та її наслідки визначає Цивільний кодекс України.

Як повідомляють у Мін’юсті, спадкоємець має шість місяців від моменту відкриття спадщини, щоб прийняти її або подати відмову. Водночас навіть після відмови є можливість змінити своє рішення.

Коли і як можна відмовитися від спадщини

Спадкоємець за заповітом або за законом може відмовитися від прийняття спадщини протягом шести місяців. Цей строк починається з часу відкриття спадщини або з дня державної реєстрації смерті у випадках, передбачених законодавством.

Відмова є безумовною та беззастережною. Тобто спадкоємець не може встановлювати власні умови чи обмеження. Також не можна відмовитися лише від частини спадщини, одночасно прийнявши іншу її частину.

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Кому перейде частка того, хто відмовився

Наслідки відмови залежать від того, чи йдеться про спадкування за заповітом або за законом.

Якщо від спадщини відмовився один зі спадкоємців за заповітом, його частка переходить до інших спадкоємців за заповітом і розподіляється між ними порівну.

Якщо на такого спадкоємця було покладено заповідальний відказ, відповідний обов’язок також переходить до інших спадкоємців за заповітом, які прийняли спадщину.

При цьому відмова за заповітом не позбавляє людину права успадкувати майно за законом. Якщо інших спадкоємців за заповітом немає, спадкування відбувається за законом.

Якщо від спадщини відмовляється один зі спадкоємців за законом, його частка переходить до інших спадкоємців тієї ж черги та розподіляється між ними порівну. Якщо спадкоємців відповідної черги немає, право на спадкування отримує наступна черга. Загалом закон передбачає п’ять черг спадкоємців за законом.

Водночас ці правила не застосовуються, якщо спадкоємець відмовився від спадщини на користь іншого спадкоємця, або якщо заповідач заздалегідь підпризначив іншого спадкоємця.

Що буде, якщо спадкоємців немає і чи можна передумати

Якщо спадкоємців, які могли б прийняти спадщину, немає, її за рішенням суду можуть визнати відумерлою. У такому разі спадщина переходить у власність територіальної громади за місцезнаходженням нерухомого майна, а якщо нерухомості немає — за місцезнаходженням основної частини рухомого майна.