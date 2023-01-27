SpaceX запустила рекордну для Falcon 9 кількість супутників Starlink — Finance.ua

SpaceX запустила рекордну для Falcon 9 кількість супутників Starlink Сьогодні 22:30 — Технології&Авто

SpaceX запустила рекордну для Falcon 9 кількість супутників Starlink

Компанія SpaceX відзначилася черговою рекордною місією — ракета Falcon 9 вивела на орбіту найважчий для себе вантаж, доставивши в космос відразу 56 нових супутників Starlink. Примітним є і той факт, що для задіяного в пуску першого ступеня це був уже дев’ятий політ.

Про це пише space.com

До цього застосована Falcon 9 вісім разів доставляла в космос різні вантажі, включаючи перевезення екіпажів астронавтів на МКС в рамках місій Crew-3 і Crew-4, що відбулися у листопаді 2021 року та квітні 2022 року відповідно. Також повторно використовувався обтічник, що прикриває верх ракети із вантажем супутників.

За даними SpaceX, разом 56 супутників Starlink 2.0 важать 17,4 тонни. Ракета стартувала з мису Канаверал.

Перший ступінь відокремився приблизно через 2 хвилини 30 секунд після зльоту і розпочав контрольоване повернення на Землю. Через 8 хвилин 40 секунд після зльоту він вже здійснив посадку на автономний корабель Just Read the Instructions біля узбережжя Флориди.

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Дві половини головного обтічника (примітно, що для першої половини це був п’ятий політ, а для другої — шостий) впали в Атлантичний океан, їх виловлять і використовують у нових польотах. За 55 хвилин після старту SpaceX підтвердила, що супутники успішно виведені на орбіту.

Запуск додасть чергову порцію супутників у гігантське угруповання Starlink, яке забезпечує широкосмуговим інтернетом користувачів у багатьох регіонах світу.

Угрупування вже включає понад 3400 робочих об’єктів, і їх кількість лише зростатиме. Відомо, що засновник та голова компанії Ілон Маск вже отримав дозвіл на запуск 7500 супутників Starlink та подав заявку на виведення у космос ще 30 тисяч.

Запуск, що відбувся у вівторок, став уже шостим для SpaceX в 2023 році і 205-м для компанії. Якщо остання зможе зберегти темп, заданий у січні, то поб’є абсолютний рекорд 2022 року — тоді вона здійснила 61 запуск, далеко випередивши всі державні та приватні структури.

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