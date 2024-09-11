SpaceX успішно запустила першу в історії приватну місію з дослідження космосу — Finance.ua

SpaceX успішно запустила першу в історії приватну місію з дослідження космосу Вчора 21:35 — Технології&Авто

SpaceX успішно запустила першу в історії приватну місію з дослідження космосу

Компанія SpaceX успішно запустила першу приватну місію Polaris Dawn 10 вересня 2024 року з космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Ця місія ставить за мету здійснити перший у світі комерційний вихід у відкритий космос.

Команда з чотирьох астронавтів на борту Crew Dragon перебуватиме на орбіті п’ять днів, під час яких проведуть понад 40 наукових експериментів, зокрема тестування нових скафандрів для відкритого космосу. Місія також спрямована на перевірку технологій для майбутніх місій на Місяць і Марс.

Polaris Dawn є частиною глобальної програми приватних космічних польотів, яка активно розвивається завдяки SpaceX. Керівником місії став досвідчений астронавт Джаред Айзекман, відомий своєю участю в місії Inspiration4 у 2021 році. Він і команда випробовуватимуть нові технології, які можуть бути використані під час польотів на інші планети. Вихід у відкритий космос стане історичним моментом для приватної космічної індустрії, показуючи, що такі місії можуть стати доступнішими.

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Polaris Dawn також ставить акцент на наукових дослідженнях, серед яких вивчення впливу мікрогравітації на людський організм, що є важливим для довготривалих космічних місій. Місія є частиною амбіційних планів SpaceX щодо подальших експедицій у глибокий космос. Компанія планує використати отримані дані для підготовки до майбутніх польотів на Марс.

SpaceX продовжує працювати у космічній галузі, проте компанія зіткнулася з певними перешкодами після аварії ракети Falcon 9, що призвело до тимчасової заборони на виконання місій. Попри це, SpaceX продовжує здійснювати нові запуски.

noworries За матеріалами:

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