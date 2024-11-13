SpaceX розробляє Marslink — версію Starlink для забезпечення інтернетом Марса Вчора 02:44 — Технології&Авто

Компанія SpaceX представила концепцію супутникового інтернет-сервісу Marslink для використання на Марсі.

Як повідомляє PCMag, презентація проєкту відбулася на засіданні групи аналізу програми дослідження Марса (MEPAG) при NASA.

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NASA розглядає можливість співпраці з комерційними компаніями для розвитку марсіанських місій, зокрема з SpaceX, чия система Starlink вже обслуговує понад 4 мільйони користувачів на Землі. Космічне агентство запросило аерокосмічні компанії подати пропозиції щодо технологій, які можна застосувати на Червоній планеті.

Згідно з концепцією, Marslink використовуватиме кілька космічних апаратів на орбіті Марса для забезпечення повного покриття та взаємодії між наземними й орбітальними об’єктами. Система має передавати дані зі швидкістю понад 4 Мбіт/с на відстань 1,5 астрономічних одиниці, що дорівнює відстані між Марсом і Сонцем.

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За даними NASA, технологія перевершує початкові вимоги та може додатково використовуватися для візуалізації та моніторингу планети. Варто зазначити, що NASA вже досягло успіху в далекому космічному зв’язку — нещодавно космічний апарат «Психея» продемонстрував стабільну швидкість передачі даних 6,25 Мбіт/с на відстані 460 мільйонів кілометрів.

Група MEPAG планує продовжити обговорення проєктів із представниками галузі наступного року, відзначаючи значну зацікавленість з боку комерційних компаній.

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