Sony прогнозує збитки в $700 млн через митну політику Трампа — Finance.ua
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Sony прогнозує збитки в $700 млн через митну політику Трампа

Технології&Авто
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Sony прогнозує збитки в $700 млн через митну політику Трампа
Sony прогнозує збитки в $700 млн через митну політику Трампа
Sony попередила, що американські мита значно вплинуть на її фінансові показники до березня 2026 року. За оцінками аналітиків, збитки можуть сягнути ¥100 млрд (приблизно $700 млн).
Про це повідомляє Bloomberg.
Водночас операційний прибуток компанії залишиться майже на рівні минулого року — ¥1,28 трлн (близько $8,2 млрд), що нижче за очікування експертів.
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Компанія також оголосила про програму викупу власних акцій на суму до ¥250 млрд (близько $1,6 млрд) і планує часткове виокремлення фінансового підрозділу з його лістингом на біржі 29 вересня 2025 року. Після цього фінансовий бізнес вважатиметься непрофільним.
Незважаючи на песимістичні прогнози, акції Sony зросли на 4,5%, оскільки інвесторів привабила програма викупу акцій, яка набуває популярності серед японських компаній.
У першому кварталі 2025 року операційний прибуток Sony склав ¥203,7 млрд (близько $1,31 млрд). За рік компанія продала 18,5 млн консолей PlayStation 5, що менше за 20,8 млн у попередньому році.
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Новому генеральному директору Хірокі Тотокі доведеться вирішувати виклики, пов’язані з митною політикою США — ключового ринку для PlayStation, більшість якої виробляється в Китаї.
Нагадаємо, минулого місяця Sony підвищила ціни на PS5 у Європі, Австралії та Новій Зеландії. Однак зростання вартості консолі, якій уже п’ять років, може негативно вплинути на її продажі. Цьому сприяють вихід Nintendo Switch 2 у червні та перенесення релізу GTA VI, який мав стати основним стимулом для переходу користувачів із PS4 на PS5.
За матеріалами:
Forbes.ua
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