Соцмережа X виплатить Трампу $10 млн за блокування його акаунту у 2021 році — Finance.ua
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Соцмережа X виплатить Трампу $10 млн за блокування його акаунту у 2021 році

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Соцмережа X виплатить Трампу $10 млн за блокування його акаунту у 2021 році
Соцмережа X виплатить Трампу $10 млн за блокування його акаунту у 2021 році
Платформа X мільярдера Ілона Маска погодилася виплатити майже $10 мільйонів, щоб врегулювати судовий позов, який президент США Дональд Трамп подав через блокування його акаунту у 2021 році.
Про це повідомляє CBS News.
Трамп разом з іншими позивачами подав позов у 2021 році проти компанії, яка тоді називалася Twitter, та її тодішнього виконавчого директора Джека Дорсі.
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За словами джерел, команда Трампа розглядала можливість припинити судовий процес, посилаючись на близькість Маска до президента і той факт, що він витратив $250 мільйонів на його обрання. Зрештою вони пішли на мирову угоду.
Нагадаємо, що 30 січня Meta погодилася виплатити $25 мільйонів Трампу, щоб врегулювати аналогічний судовий позов. Водночас компанія своєї провини не визнала.
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