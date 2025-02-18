Соцмережа X виплатить Трампу $10 млн за блокування його акаунту у 2021 році — Finance.ua

Соцмережа X виплатить Трампу $10 млн за блокування його акаунту у 2021 році Сьогодні 04:38 — Світ

Соцмережа X виплатить Трампу $10 млн за блокування його акаунту у 2021 році

Платформа X мільярдера Ілона Маска погодилася виплатити майже $10 мільйонів, щоб врегулювати судовий позов, який президент США Дональд Трамп подав через блокування його акаунту у 2021 році.

Про це повідомляє CBS News

Трамп разом з іншими позивачами подав позов у 2021 році проти компанії, яка тоді називалася Twitter, та її тодішнього виконавчого директора Джека Дорсі.

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За словами джерел, команда Трампа розглядала можливість припинити судовий процес, посилаючись на близькість Маска до президента і той факт, що він витратив $250 мільйонів на його обрання. Зрештою вони пішли на мирову угоду.

Нагадаємо, що 30 січня Meta погодилася виплатити $25 мільйонів Трампу, щоб врегулювати аналогічний судовий позов. Водночас компанія своєї провини не визнала.

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