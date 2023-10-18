Соцмережа X протестує річну підписку на базові функції вартістю 1 долар — Finance.ua
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Соцмережа X протестує річну підписку на базові функції вартістю 1 долар

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Соцмережа X протестує річну підписку на базові функції вартістю 1 долар
Соцмережа X протестує річну підписку на базові функції вартістю 1 долар
Соцмережа X (раніше відома як Twitter) оголосила, що протестує нову модель підписки, згідно з якою буде стягувати 1 долар на рік за базові функції.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що нова підписка під назвою «Не бот» буде стягувати плату з користувачів за лайки, репости, цитування постів інших акаунтів, а також за додавання постів в закладки на веб-версії платформи.
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У соцмережі пояснили, що метою запровадження нової моделі підписки є боротьба з ботами та спамерами. У X додали, що плата буде варіюватися від країни до країни залежно від обмінного курсу.
Нова підписка спочатку буде доступна для тестування для користувачів у Новій Зеландії та Філіппінах.
«У рамках цього тесту на існуючих користувачів це не впливає. Але нові користувачі, які не захочуть робити підписку, зможуть лише переглядати і читати пости, дивитися відео та відстежувати акаунти», — йдеться у повідомленні.
За матеріалами:
Економічна Правда
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