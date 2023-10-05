Колишні топменеджери Twitter відсудили $1,1 млн судових витрат у компанії Маска — Finance.ua

Колишні топменеджери Twitter відсудили $1,1 млн судових витрат у компанії Маска Сьогодні 17:21 — Фондовий ринок

Колишні топменеджери Twitter відсудили $1,1 млн судових витрат у компанії Маска

За рішенням суду X Corp. (раніше відома як Twitter) має виплатити $1,1 млн судових витрат колишнім топменеджерам компанії - СЕО Парагу Агравалу та керівниці юридичного департаменту Віджаї Гадде.

Про це пише Bloomberg.

Колишні топменеджери компанії стверджували, що Twitter порушив власний статут, відмовившись покривати витрати, попри те, що вони були пов’язані з розслідуваннями діяльності платформи.

Після придбання соцмережі Ілон Маск розпочав масові звільнення в компанії. СЕО Twitter Параг Агравал та провідна юристка Віджая Гадде потрапили під скорочення одними з перших.

Читайте також Гендиректорка Twitter пояснила зміну назви компанії на X

Компанія виплатила близько $600 000 заборгованості перед колишніми співробітниками, але утримала $1,1 млн за роботу юристів, які представляли колишніх топменеджерів Twitter у розслідуванні Конгресу щодо впливу соціальних медіа на вибори в США.

Чинний юрист компанії Майкл Бланшар зазначив, що в керівництві Х «були шоковані» рахунком від адвокатів Гадде та вважають його «трохи завищеним». Він підкреслив, що це гонорар не за судовий процес, «який триватиме кілька років», а за «один день свідчень».

Читайте також На Twitter подали до суду через несплату рахунків на понад 660 тисяч доларів

Позов розглядала суддя Канцелярського суду Делавера Кетлін Сент-Джей МакКормік. Саме вона мала бути суддею у процесі «Twitter проти Маска», коли мільярдер намагався відмовитися від купівлі соцмережі за $44 млрд.

«Я переглянула суму, про яку йдеться, і хоча вона висока і, ймовірно, більша, ніж більшість людей хотіли б заплатити, це не є нерозумним», — зазначила МакКормік.

Нагадаємо, у квітні 2022 року Ілон Маск домовився з керівництвом Twitter про купівлю соцмережі за $44 млрд ($54,20 за акцію). На початку липня того самого року мільярдер відмовився від угоди під приводом, що соцмережа не надала йому даних для незалежної оцінки кількості ботів і спам-акаунтів у соцмережі.

Читайте також На соцмережу X Маска подали позов щодо порушення торгової марки

У відповідь компанія подала в суд на Маска, звинувативши його в порушенні умов угоди.

На початку жовтня 2022 року Маск погодився придбати соцмережу за ціною, про яку він домовився у квітні, за умови, що угода зможе забезпечити боргове фінансування.

6 жовтня суд штату Делавер вирішив зупинити судовий позов Twitter проти Ілона Маска напередодні розгляду, давши мільярдеру час закрити угоду. 27 жовтня мільярдер оголосив про закриття угоди щодо купівлі соцмережі.

Після придбання компанії Маск зіткнувся з низкою судових позовів через борги перед підрядниками та орендодавцями офісів компанії.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.