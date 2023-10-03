На соцмережу X Маска подали позов щодо порушення торгової марки — Finance.ua
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На соцмережу X Маска подали позов щодо порушення торгової марки

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Маркетингова агенція X Social Media подала позов на X Corp Ілона Маска, у якому стверджує, що нова назва соцмережі порушує її торгову марку, що містить «Х».
Про це повідомляє Reuters.
У позові X Social Media стверджується, що X Corp, власник якої Ілон Маск почав ребрендинг з Twitter на X у липні, може викликати плутанину споживачів.
Ця справа є першою з численних суперечок щодо торгових марок із компанією Маска щодо літери «X», яка зазвичай використовується в технологічному брендингу.
Агентство зазначає, що літеру «X» включено до сотень федеральних торгових марок, що належать компаніям, зокрема Microsoft і Meta Platforms.
X Social Media із Віндерміра, штат Флорида, — рекламне агентство, яке спеціалізується на судових процесах щодо масових збитків. Джейкоб і Розанна Малгерби заснували агентство в 2015 році, щоб зв’язати мешканців Флориди з адвокатами після розливу нафти Deepwater Horizon у Мексиканській затоці.
У позові сказано, що агентство використовує назву «X Social Media» з 2016 року та володіє федеральною торговою маркою, яка її покриває. Також агентство заявило, що інвестувало понад 400 мільйонів доларів у рекламу у Facebook, щоб охопити потенційних клієнтів.
Компанія заявила, що ребрендинг Twitter вже заплутав клієнтів і спричинив втрату прибутку.
«За короткий час X Corp оволоділа своїм впливом у соціальних мережах, маркетинговими ресурсами та загальною національною популярністю, щоб домінувати у сприйнятті споживачами свого знака «X», — йдеться в позові.
X Social Media звернувся до суду з проханням змусити компанію Маска припинити використання імені «X» і вимагав відшкодування невизначеної суми.
За матеріалами:
Економічна Правда
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