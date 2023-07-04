На Twitter подали до суду через несплату рахунків на понад 660 тисяч доларів — Finance.ua

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На Twitter подали до суду через несплату рахунків на понад 660 тисяч доларів

Фондовий ринок
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На Twitter подали до суду через несплату рахунків на понад 660 тисяч доларів
На Twitter подали до суду через несплату рахунків на понад 660 тисяч доларів
Австралійська фірма з управління проєктами Facilitate Corp. подала позов проти Twitter Inc. до суду США, вимагаючи сукупних платежів у розмірі близько 1 мільйона австралійських доларів (665 тис. доларів) за ймовірну несплату рахунків за виконану роботу в чотирьох країнах.
Про це повідомляє Reuters.
Приватна компанія Facilitate Corp., що базується в Сіднеї, 29 червня подала позов до окружного суду США Північного округу Каліфорнії, стверджуючи про порушення контракту через несплату Twitter рахунків.
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Позов австралійської фірми став останнім позовом про несплату рахунків і орендної плати проти Twitter після того, як минулого року Ілон Маск придбав платформу соціальних мереж за 44 млрд.
За словами Facilitate, з 2022 до початку 2023 року вони встановили датчики в офісах Twitter у Лондоні та Дубліні, завершили оздоблення офісу в Сінгапурі та розчистили офіс у Сіднеї.
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За ці роботи Twitter заборгував компанії близько 203 тис. фунтів стерлінгів, 546 600 сінгапурських і 61 300 австралійських доларів відповідно.
Facilitate заявила, що вимагає відшкодування збитків у розмірі, який буде визначено під час судового розгляду, судових витрат і відсотків за максимальною законною ставкою.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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