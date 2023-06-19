Twitter планує запустити відеододаток для смарт-телевізорів — Finance.ua

Twitter планує запустити відеододаток для смарт-телевізорів
Власник Twitter Ілон Маск повідомив, що соціальна мережа планує запустити відеододаток для смарт-телевізорів, що буде відповідати новим планам компанії зосередитися на зростанні відеоконтенту на платформі.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що у відповідь на твіт, у якому висловлювалася думка про необхідність створення відеододатка для соціальної платформи, Маск відповів: «Він буде».
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Новий генеральний директор компанії Лінда Яккаріно та Маск під час презентації для інвесторів розповіли про плани соцмережі щодо відео та партнерства з авторами для розширення рекламних можливостей.
Як пише видання, Twitter планує оживити бізнес в соціальних мережах за межами цифрової реклами.
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