Twitter планує запустити відеододаток для смарт-телевізорів — Finance.ua

Twitter планує запустити відеододаток для смарт-телевізорів Сьогодні 22:32 — Технології&Авто

Власник Twitter Ілон Маск повідомив, що соціальна мережа планує запустити відеододаток для смарт-телевізорів, що буде відповідати новим планам компанії зосередитися на зростанні відеоконтенту на платформі.

Про це повідомляє Reuters

Зазначається, що у відповідь на твіт, у якому висловлювалася думка про необхідність створення відеододатка для соціальної платформи, Маск відповів: «Він буде».

Новий генеральний директор компанії Лінда Яккаріно та Маск під час презентації для інвесторів розповіли про плани соцмережі щодо відео та партнерства з авторами для розширення рекламних можливостей.

Як пише видання, Twitter планує оживити бізнес в соціальних мережах за межами цифрової реклами.

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