Гендиректорка Twitter пояснила зміну назви компанії на X — Finance.ua

Гендиректорка Twitter пояснила зміну назви компанії на X Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Гендиректорка Twitter пояснила зміну назви компанії на X

Новий генеральний директор Twitter Лінда Яккаріно пояснила, що рішення змінити назву компанії на Х відображає бачення її власника Ілона Маска.

Про це вона заявила в інтерв'ю CNBC.

«Ілон говорив про X, додаток для всього, вже тривалий час. Я приєдналася до компанії, щоб співпрацювати з Ілоном, щоб перетворити Twitter на X, додаток для всього», — заявила Яккаріно.

Читайте також Ілон Маск планує, що X охопить половину глобальної фінансової системи

За її словами, ребрендинг компанії пов’язаний зі швидшим впровадженням нових можливостей на платформі.

Вона також зазначила, що Маск працював над зміною назви компанії ще з моменту придбання Twitter наприкінці минулого року.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.