Гендиректорка Twitter пояснила зміну назви компанії на X — Finance.ua

Гендиректорка Twitter пояснила зміну назви компанії на X
Новий генеральний директор Twitter Лінда Яккаріно пояснила, що рішення змінити назву компанії на Х відображає бачення її власника Ілона Маска.
Про це вона заявила в інтерв'ю CNBC.
«Ілон говорив про X, додаток для всього, вже тривалий час. Я приєдналася до компанії, щоб співпрацювати з Ілоном, щоб перетворити Twitter на X, додаток для всього», — заявила Яккаріно.
За її словами, ребрендинг компанії пов’язаний зі швидшим впровадженням нових можливостей на платформі.
Вона також зазначила, що Маск працював над зміною назви компанії ще з моменту придбання Twitter наприкінці минулого року.
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