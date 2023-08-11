Гендиректорка Twitter пояснила зміну назви компанії на X — Finance.ua

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Гендиректорка Twitter пояснила зміну назви компанії на X

Фондовий ринок
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Гендиректорка Twitter пояснила зміну назви компанії на X
Гендиректорка Twitter пояснила зміну назви компанії на X
Новий генеральний директор Twitter Лінда Яккаріно пояснила, що рішення змінити назву компанії на Х відображає бачення її власника Ілона Маска.
Про це вона заявила в інтерв'ю CNBC.
«Ілон говорив про X, додаток для всього, вже тривалий час. Я приєдналася до компанії, щоб співпрацювати з Ілоном, щоб перетворити Twitter на X, додаток для всього», — заявила Яккаріно.
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За її словами, ребрендинг компанії пов’язаний зі швидшим впровадженням нових можливостей на платформі.
Вона також зазначила, що Маск працював над зміною назви компанії ще з моменту придбання Twitter наприкінці минулого року.

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За матеріалами:
Укрінформ
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