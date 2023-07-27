Ілон Маск планує, що X охопить половину глобальної фінансової системи — Finance.ua

Ілон Маск планує, що X охопить половину глобальної фінансової системи 27.07.2023, 00:48 — Технології&Авто

Ілон Маск планує, що X охопить половину глобальної фінансової системи

Власник Twitter Ілон Маск заявив , що ребрендинг соціальної мережі — це тільки початок тривалого і копіткого процесу. Він підтвердив, що планує трансформувати платформу в «додаток для всього».

Нагадаємо, 24 липня 2023 року майданчик Twitter було офіційно перейменовано на X. Зміни торкнулися не тільки фірмового логотипу, оскільки соціальна мережа позбулася фірмової «пташки», а й суті проєкту:

«Назва Twitter мала сенс, коли все крутилося навколо повідомлень на 140 символів, які миготіли серед користувачів, як пташині твіти. Але тепер вам доступна можливість розміщувати що завгодно, включно з багатогодинними роликами. Найближчими місяцями ми додамо більше інструментів для спілкування і можливість керувати всім фінансовим світом. У цій концепції назва Twitter не доречна».

Пізніше, в рамках інтерв'ю з музичним виконавцем ZUBY, Маск підтвердив , що вже до кінця року на платформі з’являться платежі, відео- та аудіозв'язки. При цьому X, з його слів, стане «найбільшим фінансовим інститутом» у світі.

Власник соціальної мережі стверджує, що майданчик охопить половину глобальної фінансової системи. Кінцевою ж метою Маска є прагнення зробити життя звичайних користувачів простішим, зібравши все, що їм необхідно, в одному місці.

«Ідея полягає в тому, що, якщо ви хочете зробити щось, то для цього вам достатньо зайти на X», — наголосив мільярдер.

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