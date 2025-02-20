Соціологи підтвердили зростання рейтингу Зеленського (опитування, інфографіка) — Finance.ua

Соціологи підтвердили зростання рейтингу Зеленського (опитування, інфографіка)
Станом на січень 2025 року зафіксовано показник довіри до Зеленського у 51%.
Про це пише Info Sapiens.
Як зазначають аналітики, зважаючи на зміну у зовнішньополітичній ситуації, можна припустити що довіра до Зеленського у лютому зросла.
Соціологи зазначили, що показник довіри не трансформується безпосередньо у президентський рейтинг. «Ми наразі президентські рейтинги не публікуємо, оскільки вибори не проводяться під час війни, дата виборів не призначена, і рейтинг в опитуваннях дуже залежить від переліку включених людей — але наразі не відомо, хто точно планує балотуватися», — йдеться в повідомленні.
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