Собівартість будівництва зросла майже вдвічі - експерт — Finance.ua

Собівартість будівництва зросла майже вдвічі - експерт Сьогодні 21:35 — Нерухомість

Собівартість будівництва зросла майже вдвічі - експерт

Ринок нерухомості поступово відновлюється, попри війну, економічні труднощі та ракетні обстріли. Одна із найбільш гострих проблем — підвищення цін на квадратні метри. Серед факторів, які ведуть до цього — стрімке зростання собівартості будівництва.

Представник столичного забудовника Наталія констатує, від початку війни собівартість зросла на 45−50%. Левова частка — будівельні матеріали.

З 24 лютого ціни на будматеріали зросли майже в два рази: цемент на 15−45%, бетон — 15−30%, арматура — на 20−50%, утеплювачі - на 25−45%.

Внаслідок ракетних обстрілів частину виробництв пошкоджено або знищено, ще низка підприємств опинилась в окупації. Наприклад, російські окупанти обстріляли завод німецької корпорації Knauf у Донецькій області, який щороку виробляв до 60 мільйонів квадратних метрів гіпсокартонних плит та до 300 тисяч тонн сухих будівельних сумішей. У той же час, блокування морських портів призвело до логістичних труднощів: збільшилися витрати на доставку імпортних матеріалів, необхідних для виробництва.

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«Зараз гіпсокартон закуповуємо на зовнішніх ринках, тому що завод, який знаходився у Донецькій області, сильно пошкоджений. Тому ми переорієнтувалися на виробників з Польщі, Молдови, Румунії», — констатує Наталія.

Окрім цього, для українських забудовників за зрозумілих причин закрилися російський та білоруський ринки.

Нагадаємо, за даними Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів, не менше 70 великих будівельних підприємств, понад 300 середніх та близько 1 тисячі малих було втрачено в результаті бойових дій або окупації.

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