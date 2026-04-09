Смілянський пропонує запровадити обов’язкове декларування доходів для всіх громадян Сьогодні 11:07 — Казна та Політика

Гендиректор «Укрпошти» виступив за запровадження обов'язкового подання закритих декларацій усіма громадянами України

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський виступає проти відкритих електронних декларацій для чиновників та пропонує запровадити обов’язкове декларування доходів для всіх громадян України.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Смілянський зазначив, що виступає проти відкритого доступу до декларацій чиновників, а також проти обов’язкового звітування для політично значущих осіб (PEP) — осіб, які обіймають або обіймали важливі державні посади, зокрема президентів, міністрів, депутатів, суддів і топменеджерів державних компаній.

За його словами, відкриті декларації не сприяють ефективній боротьбі з корупцією. Він також розкритикував довічний статус PEP, вважаючи його неефективним інструментом.

Гендиректор «Укрпошти» виступив за запровадження обов’язкового подання закритих декларацій усіма громадянами України. Він наголосив, що як незаконне привласнення бюджетних коштів, так і ухилення від сплати податків мають однаковий вплив на державні фінанси.

«Бо чиновник, який украв 10 мільйонів гривень, і бізнесмен, який недоплатив до бюджету 10 мільйонів податків, мають однаковий вплив на нестачу грошей для підвищення зарплат військовим», — пояснив Смілянський.

Смілянський заявив, що має моральне право висловлювати таку позицію, оскільки сплачує податки та працює в державному секторі дев’ять років. За його словами, за цей час не було зафіксовано фактів розкрадання коштів в «Укрпошті».

Крім того, він послався на власний професійний досвід роботи, пов’язаний із податковою службою США. За його словами, у США відсутня практика відкритих декларацій, однак усі громадяни подають податкові звіти, що, на його думку, сприяє ефективнішій протидії корупції. «Бо не можна жити на Times Square, чи поруч із Білим домом у Вашингтоні та мати мінімальну зарплату. А от у нас навіть із усіма відкритими деклараціями так чомусь виходить», — зазначив він додавши, що податкові органи США контролюють не лише доходи, а й витрати громадян у цифровому режимі. Такий підхід унеможливлює невідповідність між офіційними доходами та рівнем життя.

Смілянський також поставив під сумнів необхідність відкритого доступу до декларацій для проведення антикорупційних розслідувань. На його думку, у разі запровадження обов’язкових закритих декларацій для всіх громадян контролюючі органи могли б ефективніше перевіряти походження активів.

«А вам справді потрібна відкрита декларація, щоб перевірити доходи прокурора, який їздить на останній моделі мерседесу, чи депутата, який усе життя в політиці, але „накопичив“ на квартиру на Печерських пагорбах? Зараз у нього є відмазка: тесть подарував. А тесть декларацію заповнювати не має, тож усе пучком. Якщо всі заповнять закриті декларації і хтось вкаже адресу на Хрещатику із доходом у 10 000 гривень, до нього мають прийти й запитати: а звідки кошти на житло в центрі Києва», — пояснює свою думку гендиректор «Укрпошти».

На завершення Смілянський заявив, що відкриті декларації та довічний статус PEP можуть створювати додаткові ризики. Зокрема, йдеться про безпекові загрози та стримування фахівців від роботи в державному секторі через публічність інформації про їхні доходи та майно.

