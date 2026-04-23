Smart показав мініатюрний електрокар і аналог Camry (фото)

Smart представив наступника fortwo та великий седан

Smart розширив лінійку аавтомобілів і представив не лише нове покоління мініатюрного міського авто на зміну моделі fortwo, а й свій перший великий седан.

Нові Smart презентували у Німеччині, а уже 24 квітня їх покажуть публіці на автошоу в Пекіні. Автомобілі спільно розроблені Mercedes-Benz та Geely, адже ці концерни є співвласниками бренду.

Їх подробиці розкрили на сайті Smart.

Новий Smart #2

Формально електромобіль Smart #2 є концептом, проте серійний наступник моделі fortwo не за горами — його представлять у жовтні на Паризькому автосалоні.

Двомісне авто довше за попередника (2792 мм) і має дещо більший капот, проте загалом залишається пізнаваним. У нього знайомий силует, а також великі краплевидні фари та ліхтарі. Концепт отримав хромований декор та великі колісні диски, проте серійна модель їх не матиме.

Салон Smart #2 не показали, проте розкрили деякі характеристики. Запас ходу становитиме приблизно 300 км, а швидка зарядка на 20−80% займатиме 20 хвилин. Також авто матиме режим повербанка, а діаметр розвороту складе 6,95 м.

Седан Smart #6

Новий Smart #6 EHD — найбільша модель в історії бренду. Перший седан марки вирізняється обтічним дизайном із аркоподібним дахом, «акулячим носом» та висувним заднім антикрилом.

Авто збудоване на платформі кросовера Smart #5 та подібне за розмірами до Toyota Camry.

Читайте також У Туреччині створили дешеву альтернативу Smart (фото)

Габарити Smart #6 2026:

довжина — 4906 мм;

ширина — 1922 мм;

висота — 1508 мм;

колісна база — 2926 мм;

маса — 1990 кг.

Спорідненість із Smart #5 видно в салоні, де встановили вузький цифровий щиток приладів та два великих тачскріни на передній панелі. Об’єм багажника складає 525 л.

Седан Smart #6 EHD — 435-сильний плагін-гібрид із 1,5-літровим турбодвигуном та електромотором. Батарея на 42 кВт∙год дозволяє проїхати 285 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1810 км. Середня витрата пального — приблизно 4 л на 100 км.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.