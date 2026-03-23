Smart показала нового конкурента Toyota Camry (фото)

Smart #6 EHD стане першим седаном бренду
Новий Smart #6 презентують у квітні на автосалоні в Пекіні та випускатимуть у Китаї. Поки ж його світлини з’явилися на сторінках бренду в соцмережах.
Седан Smart #6 EHD — велика сімейна модель D-класу. За розмірами він подібний до Toyota Camry і є найбільшим Smart в історії.
Габарити Smart #6 EHD 2026

  • Довжина — 4906 мм;
  • ширина — 1922 мм;
  • висота — 1508 мм;
  • колісна база — 2926 мм;
  • маса — 1990 кг.

Що відомо про модель

Седан Smart #6 вирізняється обтічним дизайном із плавними формами кузова та вигнутим дахом. Оформлення його передньої частини автовиробник порівнює з носом акули. Ззаду встановили висувне антикрило.
Відомо, що нова модель збудована на платформі PMA2+, розробленій спільно з Geely. Її ж використовує і сімейний кросовер Smart #5.
Читайте також
Очікується, що саме у цієї моделі новий Smart #6 запозичить плагін-гібридну установку EHD із 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном на 163 к. с. та 272-сильним електромотором. Сумарна потужність — 435 сил, а витрата пального складе приблизно 4 л/100 км.
На вибір будуть доступні батареї на 20 і 41,5 кВт∙год. Седан зможе проїхати приблизно 120−250 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі складе 1800 км.
Також за темою
Також за темою
