Smart показала нового конкурента Toyota Camry (фото)
Новий Smart #6 презентують у квітні на автосалоні в Пекіні та випускатимуть у Китаї. Поки ж його світлини з’явилися на сторінках бренду в соцмережах.
Седан Smart #6 EHD — велика сімейна модель D-класу. За розмірами він подібний до Toyota Camry і є найбільшим Smart в історії.
Габарити Smart #6 EHD 2026
- Довжина — 4906 мм;
- ширина — 1922 мм;
- висота — 1508 мм;
- колісна база — 2926 мм;
- маса — 1990 кг.
Що відомо про модель
Седан Smart #6 вирізняється обтічним дизайном із плавними формами кузова та вигнутим дахом. Оформлення його передньої частини автовиробник порівнює з носом акули. Ззаду встановили висувне антикрило.
Відомо, що нова модель збудована на платформі PMA2+, розробленій спільно з Geely. Її ж використовує і сімейний кросовер Smart #5.
Читайте також
Очікується, що саме у цієї моделі новий Smart #6 запозичить плагін-гібридну установку EHD із 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном на 163 к. с. та 272-сильним електромотором. Сумарна потужність — 435 сил, а витрата пального складе приблизно 4 л/100 км.
На вибір будуть доступні батареї на 20 і 41,5 кВт∙год. Седан зможе проїхати приблизно 120−250 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі складе 1800 км.
Поділитися новиною
Також за темою
Smart показала нового конкурента Toyota Camry (фото)
Audi випустила дивний «Q7» для Китаю
Бренди класу люкс припиняють поставки на Близький Схід своїх автівок
Які мотоцикли купували українці в лютому
Чому Volvo згортає продаж найдешевшого електромобіля
Найпопулярніший електромобіль BMW знімуть із виробництва