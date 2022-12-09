Смарагд з 400-річною історією із затопленого корабля продали з аукціону задля допомоги Україні: названо вартість раритету — Finance.ua
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Смарагд з 400-річною історією із затопленого корабля продали з аукціону задля допомоги Україні: названо вартість раритету

Банківські метали
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Смарагд з 400-річною історією із затопленого корабля продали з аукціону задля допомоги Україні: названо вартість раритету
Смарагд з 400-річною історією із затопленого корабля продали з аукціону задля допомоги Україні: названо вартість раритету, Фото: nationaljeweler.com
У Нью-Йорку (США) на аукціоні Sotheby’s Magnificent Jewel за 1,2 мільйона доларів було продано унікальний перстень зі смарагдом, що 363 роки пролежав на дні Атлантичного океану біля берегів Флориди. Виручені кошти вирішили передати на гуманітарну допомогу українцям.
Про це розповіла колишня власниця коштовності письменниця та телеведуча Мітці Пердью, пише National Jeweler.
Вона зазначила, що пишається своїм рішенням і для неї велика честь відіграти невелику роль у підтримці тих, хто найбільше цього потребує.
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У матеріалі зазначили, що оціночна вартість перстня, яку назвав аукціонний будинок напередодні торгів, була у 20 разів меншою і складала від 50 000 до 70 000 доларів. За кілька годин до початку аукціону голова та головний редактор Forbes Media Стів Форбс спробував підігріти інтерес до торгів і в своєму Twitter закликав мультимільярдерів Джеффа Безоса, Ілона Маска, Уоррена Баффета та Марка Кьюбана розпочати торгівельну війну, щоб підняти ціну смарагдового кільця. Він запевнив, що виручені кошти підуть на добру справу.
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Зазначається, що за каблучку боролися 18 кандидатів, однак, хто став новим власником, не відомо — він побажав залишитися у тіні.
Відомо, що колумбійський смарагд був одним із багатств іспанського галеону «Нуестра-Сеньйора-де-Аточа», який затонув у серпні 1622 року в районі Флориди. Після багаторічних пошуків місце аварії знайшли лише у 1985 році. Одним із спонсорів цієї експедиції став американський магнат та меценат Франклін Парсонс Пердью. Належну йому частку Франклін витратив на благодійність, зберігши лише один смарагд, який вставив у перстень і в 1988 році подарував своїй коханій Мітці Пердью, яка погодилася стати його дружиною.
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У матеріалі повідомили, що Франклін помер 2005 року, а його дружина продовжила меценатство. Влітку 2022 року на запрошення начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова вона відвідала Україну і була глибоко вражена свідченнями російського терору, які побачила у Бучі, Бородянці, Ірпені.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Обозреватель
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