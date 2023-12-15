Словаччина почала пропускати вантажівки з України — 100 фур за добу — Finance.ua
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Словаччина почала пропускати вантажівки з України — 100 фур за добу

Казна та Політика
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Словаччина почала пропускати вантажівки з України — 100 фур за добу
Словаччина почала пропускати вантажівки з України — 100 фур за добу
Словацька сторона пропускає близько 100 фур за добу, офіційного повідомлення про закінчення страйку поки що не надходило.
Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська.
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«Учора словацька сторона розпочала приймати на в'їзд до своєї країни вантажівки з України. В середньому на цьому напрямку йде 100 фур на добу. Станом на ранок 15 грудня через КПП Ужгород-Вишнє Нємецьке» пропущено 116 вантажівок", — сказала вона.
Водночас Сенгетовська зазначила, що жодних офіційних повідомлень від органів влади чи страйкувальників зі Словаччини до Закарпатської митниці наразі не надходило.
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Зараз черга на вантажному напрямку КПП Ужгород-Вишнє Нємецьке становить 30 вантажівок на виїзд з України (е-черга 803 т/з), на в'їзд — 200 фур.
Нагадаємо, представники спілки перевізників Словаччини 11 грудня о 16:10 заблокували рух вантажного автотранспорту через пункт пропуску «Вишнє Нємецьке».
Це вже другий страйк словацьких перевізників на кордоні з Україною у грудні. На цей раз вони блокували фури на виїзд з України, а не на в'їзд, як першого разу на початку місяця.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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