Словаччина готова платити за російський газ рублями — Finance.ua
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Словаччина готова платити за російський газ рублями

Вчора 18:31Енергетика
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Міністр економіки Словаччини Ріхард Сулік припустив можливість розрахунків за газ із росії у рублях.
Про це повідомляє SME.sk.
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В ефірі словацького телебачення міністр заявив про готовність до змін умов контракту на постачання блакитного палива з рф. «Якщо росія ставить умову розрахунку за постачання газу в рублях — потрібно платити в рублях», — сказав Сулік.
Міністр економіки додав, що зупинити експорт російського газу до Словаччини неможливо. росія забезпечує 85% газових потреб країни. За словами Суліка, словацька влада «додержуватиметься прагматичної позиції» у цьому питанні.
Раніше «Велика сімка» відмовилася платити рублями за російський газ. Натомість низка країн на чолі з Німеччиною послалися на умови контракту, якими передбачена оплата в доларах або євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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