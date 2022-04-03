Словаччина готова платити за російський газ рублями — Finance.ua

В ефірі словацького телебачення міністр заявив про готовність до змін умов контракту на постачання блакитного палива з рф. «Якщо росія ставить умову розрахунку за постачання газу в рублях — потрібно платити в рублях», — сказав Сулік.
Міністр економіки додав, що зупинити експорт російського газу до Словаччини неможливо. росія забезпечує 85% газових потреб країни. За словами Суліка, словацька влада «додержуватиметься прагматичної позиції» у цьому питанні.
Раніше «Велика сімка» відмовилася платити рублями за російський газ. Натомість низка країн на чолі з Німеччиною послалися на умови контракту, якими передбачена оплата в доларах або євро.