Міністр фінансів Німеччини проти ембарго на енергоносії з рф — Finance.ua
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Міністр фінансів Німеччини проти ембарго на енергоносії з рф

Вчора 16:27Енергетика
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Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер висловився проти запровадження ембарго на російські енергоносії в рамках санкційної політики ЄС за вторгнення в Україну.
Про це він сказав в інтерв’ю Bild.
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На питання журналістів, чому Німеччина продовжує фінансувати кампанію розпалювача війни путіна в Україні за рахунок імпорту газу та нафти, міністр відповів: «Усі варіанти на столі. Санкції вже є безпрецедентними. Але вони повинні вдарити по режиму путіна і не поставити під загрозу стабільність Німеччини».
Він також гарантував, що наступної зими в Німеччині ніхто не замерзне.
«Ми нарощуємо резерви та відкриваємо альтернативні джерела постачання. Це теж коштує великих грошей, але це необхідно», — сказав Лінднер.
Міністр заявив, що «війна в Україні робить усіх нас біднішими, наприклад, тому що ми повинні платити більше за імпортні енергоносії».
«Цю втрату добробуту не може компенсувати навіть держава. Але можемо пом’якшити найбільші потрясіння, і ми це робимо. Ось чому ми підтримуємо нужденних і забезпечимо існування компаній, для яких є загроза. Але оскільки фінансування обмежене, ці заходи можуть бути лише тимчасовими», — сказав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Українська правда
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