Міністр фінансів Німеччини проти ембарго на енергоносії з рф — Finance.ua

Міністр фінансів Німеччини проти ембарго на енергоносії з рф

Вчора 16:27 — Енергетика

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер висловився проти запровадження ембарго на російські енергоносії в рамках санкційної політики ЄС за вторгнення в Україну.

Про це він сказав в інтерв’ю Bild

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На питання журналістів, чому Німеччина продовжує фінансувати кампанію розпалювача війни путіна в Україні за рахунок імпорту газу та нафти, міністр відповів: «Усі варіанти на столі. Санкції вже є безпрецедентними. Але вони повинні вдарити по режиму путіна і не поставити під загрозу стабільність Німеччини».

Він також гарантував, що наступної зими в Німеччині ніхто не замерзне.

«Ми нарощуємо резерви та відкриваємо альтернативні джерела постачання. Це теж коштує великих грошей, але це необхідно», — сказав Лінднер.

Міністр заявив, що «війна в Україні робить усіх нас біднішими, наприклад, тому що ми повинні платити більше за імпортні енергоносії».

«Цю втрату добробуту не може компенсувати навіть держава. Але можемо пом’якшити найбільші потрясіння, і ми це робимо. Ось чому ми підтримуємо нужденних і забезпечимо існування компаній, для яких є загроза. Але оскільки фінансування обмежене, ці заходи можуть бути лише тимчасовими», — сказав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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