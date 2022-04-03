Без нафтогазового ембарго рф може закінчити рік з рекордним профіцитом у 240 мільярдів доларів — Finance.ua

Без нафтогазового ембарго рф може закінчити рік з рекордним профіцитом у 240 мільярдів доларів
росія цьогоріч може заробити майже 321 мільярд доларів на експорті енергоносіїв і закінчити рік з рекордним профіцитом поточного рахунку у 240 млрд доларів, якщо країни не введуть повне нафтогазове ембарго.
Внаслідок рекордних цін на нафту та газ, основні статті російського експорту, навіть за умови скорочення продажів енергоносіїв держава-агресор отримає біля 321 млрд доларів виручки. Це на понад як третину більше, ніж у 2021 році.
Це ж призведе до рекордного профіциту поточного рахунку, який, за словами Інституту міжнародних фінансів, може сягнути 240 мільярдів доларів.
«Найбільший рушій профіциту поточного рахунку росії продовжує виглядати стабільним, — заявили економісти Інституту міжнародних фінансів. — Навіть із існуючими санкціями, схоже, що значний приплив твердої валюти в росію триватиме».
Проте прогноз може повністю змінитися у разі ембарго на продаж енергії. Хоча російський експорт і видобуток нафти вже падають, а Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що цього місяця вона може втратити майже чверть видобутку нафти.
На нафту і газ припадає близько половини російського експорту і близько 40% доходів бюджету минулого року. І здатність росії їх продавати може бути єдиним, що утримує економіку від ще гіршого фінансового краху.
IIF оцінює, що енергетичне ембарго з боку ЄС, Великобританії та США призведе до скорочення поставок на понад 20% і може коштувати росії до 300 мільярдів доларів експортних надходжень.
Мадіна Хрустальова, аналітикиня TS Lombard, зауважила, що «санкції знищать неенергетичну частину економіки, тож росія ще більше залежатиме від енергетики».