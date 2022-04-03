Без нафтогазового ембарго рф може закінчити рік з рекордним профіцитом у 240 мільярдів доларів — Finance.ua
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Без нафтогазового ембарго рф може закінчити рік з рекордним профіцитом у 240 мільярдів доларів

Вчора 09:45Енергетика
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Без нафтогазового ембарго рф може закінчити рік з рекордним профіцитом у 240 мільярдів доларівБез нафтогазового ембарго рф може закінчити рік з рекордним профіцитом у 240 мільярдів доларів
росія цьогоріч може заробити майже 321 мільярд доларів на експорті енергоносіїв і закінчити рік з рекордним профіцитом поточного рахунку у 240 млрд доларів, якщо країни не введуть повне нафтогазове ембарго.
Про це повідомляє Bloomberg.
Внаслідок рекордних цін на нафту та газ, основні статті російського експорту, навіть за умови скорочення продажів енергоносіїв держава-агресор отримає біля 321 млрд доларів виручки. Це на понад як третину більше, ніж у 2021 році.
Це ж призведе до рекордного профіциту поточного рахунку, який, за словами Інституту міжнародних фінансів, може сягнути 240 мільярдів доларів.
«Найбільший рушій профіциту поточного рахунку росії продовжує виглядати стабільним, — заявили економісти Інституту міжнародних фінансів. — Навіть із існуючими санкціями, схоже, що значний приплив твердої валюти в росію триватиме».
Проте прогноз може повністю змінитися у разі ембарго на продаж енергії. Хоча російський експорт і видобуток нафти вже падають, а Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що цього місяця вона може втратити майже чверть видобутку нафти.
На нафту і газ припадає близько половини російського експорту і близько 40% доходів бюджету минулого року. І здатність росії їх продавати може бути єдиним, що утримує економіку від ще гіршого фінансового краху.
IIF оцінює, що енергетичне ембарго з боку ЄС, Великобританії та США призведе до скорочення поставок на понад 20% і може коштувати росії до 300 мільярдів доларів експортних надходжень.
Мадіна Хрустальова, аналітикиня TS Lombard, зауважила, що «санкції знищать неенергетичну частину економіки, тож росія ще більше залежатиме від енергетики».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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