Словацькі прикордонники не заявляли про підготовку до блокування кордону з Україною, — ДПСУ Сьогодні 16:16 — Казна та Політика

Словацькі прикордонники не заявляли про підготовку до блокування кордону з Україною, — ДПСУ

Словацькі прикордонники не заявляли про підготовку до блокування кордону з Україною.

Про це сказав в ефірі телемарафону прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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«Коли польські перевізники готувалися до акції, то інформація нам надходила від польських прикордонників. Зараз ми не маємо інформації від наших колег зі Словаччини про те, що така акція готується або вона запланована на якийсь конкретний день», — розповів він.

За словами Демченка, станом на сьогоднішній ранок, 16 листопада, на кордоні на території Словаччини в напрямку України перебувало близько 400 вантажівок, рух на цьому напрямку відбувається.

Натомість, як зазначив прессекретар, на в'їзд в Україну з Польщі через пункт пропуску «Ягодин» очікують близько 1200 вантажівок, через «Краківець» і «Рава-Руська» — ще 1200.

«Водії для себе обирають і інші альтернативні маршрути, через що також скупчуються вантажівки і на інших напрямках, де рух не блокується.

Але через збільшення кількості вантажівок, які намагаються там перетнути кордон, збільшується і черга. Тому на пункті пропуску «Шегині» станом на ранок перебувало десь 1100 вантажівок, ще десь 300 перебуває на напрямку пунктів пропуску «Угринів», «Устилуг» та «Смільниця», — повідомив Демченко.

УНІАН За матеріалами:

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