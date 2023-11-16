У Словаччині перевізники пригрозили заблокувати кордон з Україною — Finance.ua
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У Словаччині перевізники пригрозили заблокувати кордон з Україною

Світ
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У Словаччині перевізники пригрозили заблокувати кордон з Україною
У Словаччині перевізники пригрозили заблокувати кордон з Україною
Словацькі перевізники заявили, що можуть приєднатись до своїх польських колег та заблокувати українським перевізникам перетин кордону зі свого боку.
Про це сказано в листі голови UNAS Станіслава Скала, який було направлено до Міністерства транспорту Словаччини.
Як сказано у листі, блокада відбудеться у випадку, якщо Європейська комісія не поверне видачу комерційних дозволів на перевезення в межах Євросоюзу. Перевізники вважають, що міністерство тривалий час не звертає уваги на вантажні перевезення та повністю ігнорує проблему.
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«Ми хотіли б запросити вас на зустріч, на якій обговорити проблеми з українськими перевізниками, які не потребують дозволів на перевезення. Хочемо зазначити, що словацький вантажний транспорт стоїть на колінах. Як бачите, польські перевізники блокують свої кордони, бо мають таку ж проблему, як і наші перевізники», — сказано у листі.
Варто також зауважити, що словацькі ЗМІ почали повідомляти про скупчення вантажівок, які їдуть до України, на прикордонному переході «Вишнє Німецьке — Ужгород».
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Нагадаємо, минулого тижня польські перевізники почали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною.
Вони зазначали, що можуть розблокувати КПП лише за умови:
  • повернення дозволів для українських перевізників;
  • посилення вимог перевезень у рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту);
  • заборони реєстрації у Польщі компаній з капіталом з-за меж ЄС;
  • отримання доступу до української системи «Шлях»;
  • окремих черг для машин з ЄС у системі «єЧерга»;
  • виділення окремих черг для порожніх авто.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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