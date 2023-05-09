Слідом за першою економікою світу ще одна країна опинилася за крок від рецесії — Reuters — Finance.ua

Слідом за першою економікою світу ще одна країна опинилася за крок від рецесії — Reuters
Міністерство економіки Німеччини зафіксувало різке скорочення промислового виробництва, що говорить про те, що країна знаходиться за крок від рецесії. Показники в березні впали на 3,4% порівняно з попереднім місяцем.
Як повідомляє Reuters, падіння показників викликане уповільненням виробництва в автомобілебудівному секторі.
Виробництво автомобілів та автозапчастин впало на 6,5% порівняно з лютим. Виробництво машин і устаткування — на 3,4%, а виробництво в будівельному секторі — на 4,6%.
У березні промислові замовлення в Німеччині впали на 10,7% в порівнянні з лютим, що стало найбільшим місячним зниженням з 2020 року. У березні в Німеччині також впали обсяги роздрібних продажів і експорту. ВВП в четвертому кварталі переглядався з 0,4% до 0,5% падіння. У першому кварталі ВВП показав нульове зростання.
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«Німецьке виробництво все більше страждає від глобального підвищення ставок, яке гальмує економіку. Ризик рецесії в Німеччині зростає», — заявив головний економіст Commerzbank Ральф Солвен.
Рецесія визначається як два послідовні квартали скорочення ВВП.
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