Рецесія в США почнеться наприкінці 2023 року, – прогноз банку Wells Fargo — Finance.ua
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Рецесія в США почнеться наприкінці 2023 року, – прогноз банку Wells Fargo

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Рецесія в США почнеться наприкінці 2023 року, – прогноз банку Wells Fargo
Рецесія в США почнеться наприкінці 2023 року, – прогноз банку Wells Fargo
Аналітики банку Wells Fargo оприлюднили новий прогноз щодо перспектив першої економіки світу — США.
Про це повідомляє Seeking Alpha.
Експерти з Wells Fargo вважають, що висока інфляція та агресивна монетарна політика Федерального резерву залишаться потужними викликами для американської економіки.

Новий прогноз для економіки США

Експерти з банку вважають, що на тлі цього економіка США може увійти у фазу рецесії уже наприкінці 2023 року. Водночас вони очікують, що центральний банк США не припинить підвищувати базову ставку. Мовляв, для зміни політики регулятор має бути впевнений, що інфляція в країні на шляху до досягнення цільового рівня — 2%.
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Додають, що Федеральний резерв може відмовитися від підвищення ставки не раніше 2024 року. Згідно з прогнозом аналітиків Wells Fargo, на двох наступних засіданнях центрального банку США, які заплановані на травень та червень, ухвалять рішення про підвищення ставки на 0,25%.
Банкіри також вважають, що наступного року Федеральний резерв почне різко зменшувати ставку.

Довідка Finance.ua:

  • рецесія — це фаза економічного циклу, під час якої фіксують загальне зниження економічної активності. Ще одна ознака рецесії — загальне зниження витрат.
За матеріалами:
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