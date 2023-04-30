Рецесія в США почнеться наприкінці 2023 року, – прогноз банку Wells Fargo — Finance.ua

Рецесія в США почнеться наприкінці 2023 року, – прогноз банку Wells Fargo Сьогодні 06:29 — Світ

Рецесія в США почнеться наприкінці 2023 року, – прогноз банку Wells Fargo

Аналітики банку Wells Fargo оприлюднили новий прогноз щодо перспектив першої економіки світу — США.

Про це повідомляє Seeking Alpha

Експерти з Wells Fargo вважають, що висока інфляція та агресивна монетарна політика Федерального резерву залишаться потужними викликами для американської економіки.

Новий прогноз для економіки США

Експерти з банку вважають, що на тлі цього економіка США може увійти у фазу рецесії уже наприкінці 2023 року. Водночас вони очікують, що центральний банк США не припинить підвищувати базову ставку. Мовляв, для зміни політики регулятор має бути впевнений, що інфляція в країні на шляху до досягнення цільового рівня — 2%.

Читайте також Ринок облігацій перебуває на межі глибокої рецесії

Додають, що Федеральний резерв може відмовитися від підвищення ставки не раніше 2024 року. Згідно з прогнозом аналітиків Wells Fargo, на двох наступних засіданнях центрального банку США, які заплановані на травень та червень, ухвалять рішення про підвищення ставки на 0,25%.

Банкіри також вважають, що наступного року Федеральний резерв почне різко зменшувати ставку.

Довідка Finance.ua:

рецесія — це фаза економічного циклу, під час якої фіксують загальне зниження економічної активності. Ще одна ознака рецесії — загальне зниження витрат.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.