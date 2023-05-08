Slack анонсував власний варіант генеративного ШІ — Finance.ua
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Slack анонсував власний варіант генеративного ШІ

Технології&Авто
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Slack анонсував власний варіант генеративного ШІ
Slack анонсував власний варіант генеративного ШІ
Компанія Slack оголосила про наступний крок в еволюції своєї платформи, на якому вона поставить штучний інтелект на чільне місце в користувацькому досвіді, спростивши отримання інформації та побудову робочих процесів.
Про це пише TechCrunch.
Видання зазначає, що це лише анонси, і багато з цих функцій ще не доступні.
У компанії кажуть, що працюють над тим, щоб впроваджувати ШІ різними способами по всій платформі.
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«Минулого місяця це почалося з невеликого кроку — партнерства з OpenAI, щоб додати додаток ChatGPT до Slack, що є першою частиною набагато ширшого бачення ШІ на платформі. Наразі ця частина знаходиться в бета-версії. Оголошення включає в себе кілька нових інтеграцій, в тому числі SlackGPT, власну версію генеративного ШІ, побудовану на платформі Slack, яку користувачі і розробники можуть використовувати для створення досвіду, керованого ШІ», — йдеться у матеріалі.
Вміст Slack є відправною точкою для побудови моделей, пов’язаних з платформою.
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«Ми вважаємо, що Slack має унікальну перевагу, коли йдеться про генеративний ШІ. Значна частина інституційних знань з кожної теми, команди, робочого елементу та проєкту вже є в Slack через повідомлення та файли та кліпи, якими користуються щодня», — сказали в компанії.
Для початку Slack збирається впровадити штучний інтелект у користувацький досвід за допомогою SlackGPT, щоб допомогти клієнтам працювати швидше, краще спілкуватися, швидше вчитися тощо.
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При цьому EinsteinGPT, версія генеративного штучного інтелекту Salesforce, анонсована в березні, також буде включена до Slack, що дасть змогу співробітникам безпосередньо ставити питання про контент Salesforce.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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