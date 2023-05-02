Авіакомпанії почали використовувати ШІ для побудови маршрутів — Finance.ua

Авіакомпанії почали використовувати ШІ для побудови маршрутів Сьогодні 02:09 — Технології&Авто

Авіакомпанії почали використовувати ШІ для побудови маршрутів

Штучний інтелект починають використовувати і в індустрії подорожей. Наразі його інтегрують у свою роботу вже декілька авіакомпанії.

Маршрути певних рейсів стають дедалі довшими, і авіакомпанії звертаються до штучного інтелекту, щоб полегшити ці далекі маршрути.

Air New Zealand та Qantas, наприклад, використовують ШІ, щоб визначити більш економні маршрути та уникнути дозаправлення літаків.

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«З одного боку, ви хочете зменшити запаси палива, але ви хочете мати достатньо, щоб був високий шанс зробити це без зупинок. Тож це ще одна причина, чому потрібна система, яка обчислює ефективно та швидко, оскільки доводиться дуже часто змінювати результат», — заявив Раймунд Зопп, співзасновник компанії Flightkeys.

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Він підкреслив, що планування польотів особливо важливо на цих наддалеких маршрутах і, за його словами, воно має бути швидким.

Swiss також використовує цю технологію, щоб оптимізувати рейси. А Lufthansa — щоб прогнозувати напрям вітру та уникнути затримок та скасування рейсів.

За даними Fortune, інші перевізники, такі як Delta Air Lines, JetBlue і American Airlines, також інвестують у ШІ.

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