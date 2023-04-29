ШІ може підвищити продуктивність праці в компанії на 14% – дослідження — Finance.ua

ШІ може підвищити продуктивність праці в компанії на 14% – дослідження Сьогодні 12:50

ШІ може підвищити продуктивність праці в компанії на 14% – дослідження

Працівники в одній з фірм Fortune 500, що займається розробкою програмного забезпечення, стали в середньому на 14% продуктивнішими, ніж ті, що не отримали такого доступу.

Про це, як передає Bloomberg , свідчить дослідження в реальних умовах, проведене вченими зі Стенфордського університету та Массачусетського технологічного інституту, які протягом року перевіряли вплив інструментів генеративного ШІ на продуктивність праці в компанії.

Доступ до інструментів ШІ отримали співробітники відділу обслуговування клієнтів.

Як пояснив співавтор дослідження Ерік Бріньольфссон, директор Лабораторії цифрової економіки Стенфордського інституту людино-орієнтованого ШІ, таке дослідження вперше протестувало вплив ШІ у реальному світі протягом року.

Брінйолфссон разом з дослідницями з Массачусетського технологічного інституту Даніель Лі та Ліндсі Реймонд відстежували роботу понад 5 тисячі агентів з підтримки клієнтів за такими ключовими показниками, як швидкість і успішність вирішення проблем клієнтів.

Агенти були розділені на групи: Одні отримали доступ до інструментів штучного інтелекту, навчившись на великому наборі успішних розмов з клієнтами, а інші — ні.

Серед ключових висновків дослідження — працівники-початківці отримали найбільшу користь від технологій. За допомогою штучного інтелекту найменш кваліфіковані працівники фірми змогли виконувати свою роботу на 35% швидше.

Ефективність роботи нових працівників також покращувалася набагато швидше за допомогою ШІ, ніж без нього. Згідно з дослідженням, агенти з двомісячним досвідом роботи, яким допомагав ШІ, працювали так само добре або навіть краще, ніж агенти з більш ніж піврічним досвідом, які працювали без ШІ.

Дослідження припускає, що підвищення продуктивності та якості роботи низькокваліфікованих працівників може частково пояснюватися тим, що інструменти ШІ можуть поглинати неявні знання, які допомагають найкращим працівникам фірми досягати успіху.

Наприклад, інформацію про те, якими словами краще заспокоїти роздратованого клієнта або якою технічною документацією було б корисно поділитися в кожній конкретній ситуації.

Ці висновки суперечать поширеній думці про те, що автоматизація найбільше шкодить низькокваліфікованим працівникам, що підтверджується останніми кількома десятиліттями технологічного прогресу у виробництві та інших галузях.

Зростання продуктивності становило в середньому близько 14% і було менш драматичним, ніж у попередніх експериментах. Ймовірно, адже реальні робочі процеси набагато складніші, ніж одноразові завдання.

Тим не менш, зростання продуктивності було значним. «Це свідчить про те, що лабораторні дослідження вказували в правильному напрямку, і що вони не були просто міражами», — сказав Бріньольфссон.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.