SkyUp розпродає квитки з Кишинева від 30 євро: деталі акції — Finance.ua

SkyUp розпродає квитки з Кишинева від 30 євро: деталі акції Сьогодні 16:32 — Особисті фінанси

SkyUp розпродає квитки з Кишинева від 30 євро: деталі акції

З 19 до 21 червня включно SkyUp Airlines (U5) проводить спеціальну акцію Early SkyBirds на всі рейси з і до Кишинева.

Про це Finance.ua повідомила пресслужба авіаперевізника.

Таким чином українці можуть спланувати зимову відпустку і вигідніше придбати квитки — від 30 євро в одну сторону (ціна актуальна на момент публікації).

Умови акції

Період продажу квитків за акційним тарифом: 19.06 — 21.06.2025

Період подорожей: 01.10.2025 — 25.03.2026

Виняток: з 20.12.2025 до 10.01.2026 акція не діє.

Ціни: від 30 євро, з аеропортовими зборами включно.

Маршрути: усі рейси з/до Кишинева — а це 13 європейських напрямків, включно з Францією, Швецією, Німеччиною, Іспанією, Грецією та іншими.

Приклади рейсів зі знижкою

Кишинів — Барселона

Кишинів — Париж

Прага — Кишинів

Кишинів — Кіпр

Забронювати квитки можна на сайті авіаперевізника skyup.aero

З квітня 2025 року SkyUp (U5) відкрила регулярну польотну програму , що сполучає Кишинів із популярними європейськими містами Франції, Португалії, Іспанії, Кіпру, Греції, Німеччини, Чехії та Швеції. Також компанія анонсувала польотну програму на зиму 2025−2026 на 9 напрямків.

найбільш вдалі дні для польотів — це вівторок та середа. У ці дні тижня літають найменше людей, тож затримки чи скасування виникають рідко. Нагадаємо, дослідження показало , щоУ ці дні тижня літають найменше людей, тож затримки чи скасування виникають рідко.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.