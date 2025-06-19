SkyUp розпродає квитки з Кишинева від 30 євро: деталі акції — Finance.ua
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SkyUp розпродає квитки з Кишинева від 30 євро: деталі акції

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SkyUp розпродає квитки з Кишинева від 30 євро: деталі акції
SkyUp розпродає квитки з Кишинева від 30 євро: деталі акції
З 19 до 21 червня включно SkyUp Airlines (U5) проводить спеціальну акцію Early SkyBirds на всі рейси з і до Кишинева.
Про це Finance.ua повідомила пресслужба авіаперевізника.
Таким чином українці можуть спланувати зимову відпустку і вигідніше придбати квитки — від 30 євро в одну сторону (ціна актуальна на момент публікації).

Умови акції

  • Період продажу квитків за акційним тарифом: 19.06 — 21.06.2025
  • Період подорожей: 01.10.2025 — 25.03.2026
Виняток: з 20.12.2025 до 10.01.2026 акція не діє.
  • Ціни: від 30 євро, з аеропортовими зборами включно.
  • Маршрути: усі рейси з/до Кишинева — а це 13 європейських напрямків, включно з Францією, Швецією, Німеччиною, Іспанією, Грецією та іншими.

Приклади рейсів зі знижкою

  • Кишинів — Барселона
SkyUp розпродає квитки з Кишинева від 30 євро: деталі акції
  • Кишинів — Париж
SkyUp розпродає квитки з Кишинева від 30 євро: деталі акції
  • Прага — Кишинів
SkyUp розпродає квитки з Кишинева від 30 євро: деталі акції
  • Кишинів — Кіпр
SkyUp розпродає квитки з Кишинева від 30 євро: деталі акції
Забронювати квитки можна на сайті авіаперевізника skyup.aero.
З квітня 2025 року SkyUp (U5) відкрила регулярну польотну програму, що сполучає Кишинів із популярними європейськими містами Франції, Португалії, Іспанії, Кіпру, Греції, Німеччини, Чехії та Швеції. Також компанія анонсувала польотну програму на зиму 2025−2026 на 9 напрямків.
Нагадаємо, дослідження показало, що найбільш вдалі дні для польотів — це вівторок та середа. У ці дні тижня літають найменше людей, тож затримки чи скасування виникають рідко.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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