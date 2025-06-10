Найгірші дати для купівлі авіаквитків влітку 2025 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найгірші дати для купівлі авіаквитків влітку 2025 року

256
Найгірші дати для купівлі авіаквитків влітку 2025 року
Найгірші дати для купівлі авіаквитків влітку 2025 року
Експерти порадили не купувати квитки на авіарейси в певні дні цього літа. Річ у тім, що на ці дати прогнозують перевантаження аеропортів та міжнародних повітряних шляхів.
Згідно з аналізом AirAdvisor, до середини червня цього року обсяг щоденних авіаперевезень перевищить 36 000, пише Express.

На які дні краще не брати квитки

Передусім експерти радять уникати п’ятниць, тому що люди найчастіше хочуть поїхати кудись на вихідні.
Також дуже поганий день для вильоту — понеділок. Річ у тім, що ранкові розклади понеділків побудовані з урахуванням великої кількості ділових поїздок на короткі відстані.
Зазвичай графіки на перший день тижня дуже щільні, і якщо якийсь рейс затримується, то це тягне за собою затримки інших.
Читайте також
Також експерти назвали 2 дати, коли не варто летіти цього літа:
  • 21 червня — у Європі починається перша хвиля шкільних канікул, тому рейси можуть бути перенавантажені. Цього дня існує високий ризик затримок, стикувань літаків (дозаправок у повітрі) та скасувань рейсів.
  • 28 червня — саме у цей день починається піковий літній сезон. Це останні вихідні перед липнем, тож дуже багато людей беруть відпустки. Злітно-посадкові смуги та аеропорти в піковий період точно будуть перевантажені, але перший день — завжди найважчий.
Але є і вдалі дні для польотів — це вівторок та середа. У ці дні тижня літають найменше людей, тож затримки чи скасування виникають рідко.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems