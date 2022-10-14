Скорочення постачання нафти ОПЕК+ призведе до рецесії у світі – МЕА — Finance.ua

Скорочення постачання нафти ОПЕК+ призведе до рецесії у світі – МЕА Вчора 06:17 — Енергетика

Скорочення постачання нафти ОПЕК+ призведе до рецесії у світі – МЕА

Рішення групи виробників нафти ОПЕК+ зменшити видобуток призвело до зростання цін і може спонукати світову економіку до рецесії.

Про це повідомило Міжнародне енергетичне агентство, пише Reuters

«Погіршення стану економіки і зростання цін, викликані планом ОПЕК+ зі скорочення поставок, сповільнюють світовий попит на нафту», — заявило агентство, до якого входять США та інші провідні країни-споживачі.

Попередження агентства підкреслює розкол із Саудівською Аравією, найбільшим у світі експортером нафти та фактичним лідером ОПЕК.

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«З огляду на неослабний інфляційний тиск і підвищення відсоткових ставок, більш високі ціни на нафту можуть виявитися переломним моментом для світової економіки, яка вже перебуває на межі рецесії», — додє МЕА у своєму щомісячному звіті з нафти.

Фактичні втрати пропозиції, ймовірно, складуть близько 1 млн барелів на день, а не 2 млн барелів, оголошених блоком ОПЕК+, який обʼєднує клуб виробників і таких союзників, як росія, заявило МЕА.

МЕА вважають, що обмеження потужностей, що перешкоджають видобутку в інших членах ОПЕК, означають, що Саудівська Аравія та Обʼєднані Арабські Емірати забезпечать більшу частину скорочень, тоді як нові санкції G7 та Європейського союзу щодо росії можуть ще більше скоротити світові постачання.

Цього місяця ЄС схвалив план G7 щодо обмеження цін на нафту, що експортується з росії, — комплекс нових глобальних санкцій, спрямованих на те, щоб позбавити москву доходів для її вторгнення в Україну.

У агентстві наголошують, що будь-яке серйозне порушення постачання російської нафти навіть покупцям з країн, що не входять до ЄС і G7, може призвести до зростання цін у всьому світі та завдати серйозної економічної шкоди громадянам країн, щодо яких запроваджено санкції і які вже борються з високою інфляцією та вартістю життя.

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