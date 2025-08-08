Місія МАГАТЕ оцінила стан ключових підстанцій України щодо ризиків для ядерної безпеки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Місія МАГАТЕ оцінила стан ключових підстанцій України щодо ризиків для ядерної безпеки

Енергетика
12
Місія МАГАТЕ оцінила стан ключових підстанцій України щодо ризиків для ядерної безпеки
Місія МАГАТЕ оцінила стан ключових підстанцій України щодо ризиків для ядерної безпеки
В Україні завершила роботу експертна місія Міжнародного агентства з атомної енергії, яка тривала з 29 липня до 8 серпня 2025 року, повідомляє Міненергетики.
Читайте також
Експерти МАГАТЕ провели оцінку стану електричних підстанцій, що мають ключове значення для гарантування безпечного, надійного та безперебійного функціонування українських атомних електростанцій, а також визначили потреби у додатковій технічній допомозі в частині ядерної безпеки.
Представники МАГАТЕ повідомили про значний прогрес у відновлювальних роботах на об’єктах, які вони інспектували раніше.
За підсумками зустрічі з експертами місії міністр Світлана Гринчук наголосила, що місія Агентства цього разу була розширена для оцінки не лише ядерних об’єктів, а й критично важливих для безпеки АЕС електричних підстанцій.
Читайте також
«Безпечна експлуатація АЕС залежить від надійного зовнішнього електропостачання. Атаки на українську енергомережу створюють прямі загрози для безпечної роботи АЕС, що можуть призвести до аварійних ситуацій. Системна робота МАГАТЕ є надзвичайно важливою для об’єктивного інформування світової спільноти про наслідки російського енергетичного терору та розроблення ефективних рішень, спрямованих на запобігання ядерним та радіаційним аваріям», — наголосила Світлана Гринчук.
За її словами, важливо, аби результати місії лягли в основу спеціальної методології оцінки ризиків ядерної безпеки та захищеності в умовах зовнішніх загроз.
Читайте також
Нагадаємо, про розширення мандата спостережної місії Міжнародного агентства з атомної енергії в Україні раніше домовились Президент Володимир Зеленський та генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems