Місія МАГАТЕ оцінила стан ключових підстанцій України щодо ризиків для ядерної безпеки — Finance.ua

Місія МАГАТЕ оцінила стан ключових підстанцій України щодо ризиків для ядерної безпеки Сьогодні 11:27 — Енергетика

Місія МАГАТЕ оцінила стан ключових підстанцій України щодо ризиків для ядерної безпеки

В Україні завершила роботу експертна місія Міжнародного агентства з атомної енергії, яка тривала з 29 липня до 8 серпня 2025 року, повідомляє Міненергетики.

Експерти МАГАТЕ провели оцінку стану електричних підстанцій, що мають ключове значення для гарантування безпечного, надійного та безперебійного функціонування українських атомних електростанцій, а також визначили потреби у додатковій технічній допомозі в частині ядерної безпеки.

Представники МАГАТЕ повідомили про значний прогрес у відновлювальних роботах на об’єктах, які вони інспектували раніше.

За підсумками зустрічі з експертами місії міністр Світлана Гринчук наголосила, що місія Агентства цього разу була розширена для оцінки не лише ядерних об’єктів, а й критично важливих для безпеки АЕС електричних підстанцій.

«Безпечна експлуатація АЕС залежить від надійного зовнішнього електропостачання. Атаки на українську енергомережу створюють прямі загрози для безпечної роботи АЕС, що можуть призвести до аварійних ситуацій. Системна робота МАГАТЕ є надзвичайно важливою для об’єктивного інформування світової спільноти про наслідки російського енергетичного терору та розроблення ефективних рішень, спрямованих на запобігання ядерним та радіаційним аваріям», — наголосила Світлана Гринчук.

За її словами, важливо, аби результати місії лягли в основу спеціальної методології оцінки ризиків ядерної безпеки та захищеності в умовах зовнішніх загроз.

Нагадаємо, про розширення мандата спостережної місії Міжнародного агентства з атомної енергії в Україні раніше домовились Президент Володимир Зеленський та генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

