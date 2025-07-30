МАГАТЕ перевірила Запорізьку АЕС — Finance.ua
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МАГАТЕ перевірила Запорізьку АЕС

Енергетика
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Рівень радіації на Запорізькій атомній електростанції залишається стабільним. Представники агентства, які перебувають на об’єкті, не зафіксували підвищення радіаційного фону.
Про це повідомляє МАГАТЕ.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі запевнив, що рівень радіації на Запорізькій атомній електростанції залишається стабільним.
«Команда МАГАТЕ на Запорізькій АЕС в Україні підтверджує, що рівень радіації на об’єкті не підвищився», — наголосили в агенції.
Зауважимо, що вчора, 29 липня, надвечір у мережі почала ширитись інформація про те, що у Запоріжжі підвищився рівень радіаційного випромінювання.
Це нібито почалось після того, як подув вітер зі сторони тимчасово окупованої російськими окупантами Запорізької атомної електростанції.
Проте Міністерство внутрішніх справ та Міненерго дану інформацію спростували. За їх даними, рівень радіації у Запорізькій області відповідав нормі.
Нагадаємо, що військові Російської Федерації захопили Запорізьку атомну електростанцію на початку повномасштабної війни.
Відтоді окупанти регулярно ігнорують правила безпечної експлуатації ядерного об’єкта, що несе постійну загрозу техногенної катастрофи. Ба більше, на території ЗАЕС досі розміщено ворожу техніку та особовий склад.
Днями РБК-Україна повідомляло, що у тимчасово окупованій частині Запорізької області зафіксували стовп диму біля АЕС. Тоді ж в регіоні зникло електропостачання.
За матеріалами:
РБК-Україна
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