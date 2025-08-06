Країни Євросоюзу звертаються по кредити, щоб закупити зброю для України — Finance.ua

Країни Євросоюзу звертаються по кредити, щоб закупити зброю для України Сьогодні 15:10 — Енергетика

Країни Євросоюзу звертаються по кредити, щоб закупити зброю для України

Лише кілька тижнів тому Брюссель хвилювався, що його програма оборонних позик на 150 мільярдів євро під назвою SAFE не збере достатньої кількості заявок.

Потім минулої середи 18 країн ЄС офіційно висловили зацікавленість у отриманні позик для участі в тендерах на суму 127 мільярдів євро. Очікується, що приєднаються ще більше країн, причому столиці зважують заявки або натомість сигналізують про підтримку спільних закупівель.

Ось як наразі виглядає ситуація в ЄС-27, пише Еuractiv

Лише вісім країн поділилися деталями своїх пропозицій з Euractiv або оприлюднили свої плани, загалом вимагаючивід 99 до 108 мільярдів євро.

Франція планує позичити від 15 до 20 мільярдів євро на закупівлю зброї, повідомило джерело, близьке до справи, Euractiv, що становитиме до 13% від загальної суми фонду. Це значне збільшення порівняно з початком липня, коли, за словами джерел, Париж розглядав лише невеликий запит через стан фінансів країни.

Польща подала найбільшу пропозицію на суму 45 мільярдів євро, про яку минулого тижня повідомляв міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш.

Італія також є одним з найбільших претендентів на SAFE, прагнучи отримати 15 мільярдів євро.

Серед інших країн, які претендують на отримання позик, є Литва, яка просить від 5 до 8,76 мільярда євро.

Естонія, яка, за словами джерела в уряді, розглядає позики на суму 3,6 мільярда євро.

Болгарія — від 3,2 до 3,5 мільярда євро;

Греція — 1,2 мільярда євро;

— 1,2 мільярда євро; Іспанія — 1 мільярд євро.

Румунія також розглядає можливість запиту близько 10 мільярдів євро.

Згідно з повідомленням POLITICO, Бельгія, ймовірно, запросить від 7 до 11 мільярдів євро.

Окрім цих восьми, ще одна група країн подала офіційні запити, але ще не розкрила свої плани щодо запозичень. До них належать Хорватія, Чехія Угорщина, Латвія, Португалія та Словаччина.

Тим часом, як Кіпр, так і Фінляндія все ще обговорюють суму запиту, повідомили два різних джерела, близькі до справи.

Виконавчий орган ЄС надіслав минулої п’ятниці листа, в якому закликав дев’ять держав-членів, які ще не надіслали свої запити, зробити це протягом літа, чітко давши зрозуміти, що нові запити все ще вітаються.

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