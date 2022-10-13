США озвучили путіну граничну ціну на російську нафту — Finance.ua

США озвучили путіну граничну ціну на російську нафту
На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну США можуть обмежити ціну на російську нафту до $60 за барель.
Про це заявила міністр фінансів США Джанет Йеллен під час зустрічі Міжнародного валютного фонду та Світового банку, повідомляє Reuters.
За її словами, цього достатньо для скорочення доходів москви від енергоносіїв і забезпечення прибуткового виробництва.
Заступник міністра Уоллі Адеєм заявив на конференції в Нью-Йорку, що росія намагається укладати контракти за цінами, значно нижчими за ціну марки Brent, що є ознакою того, що обговорення цінового обмеження має певний ефект.
ОПЕК+ і ембарго на російську нафту:
Неофіційний формат ОПЕК+ був сформований в листопаді 2016 року, через невдоволення багатьох нафтовидобувних країн цінами на світовому нафтовому ринку.
В ОПЕК+ входять 10 країн — Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзія, Мексика, Оман, росія, Судан, Південний Судан (ключовим виробником і неформальним лідером картелю є росія, з 14% світового нафтовидобутку).
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