На Запорізькій АЕС зростають проблеми з водопостачанням реакторів — МАГАТЕ
Протягом останніх двох тижнів співробітники МАГАТЕ фіксують погіршення ситуації з системою охолодження реакторів окупованої росіянами Запорізької АЕС, які перебувають у стані холодного зупину.
«Команда відзначила зростаючі труднощі із забезпеченням надійного постачання охолоджувальної води для шести реакторів та їхніх систем безпеки в стані холодного зупину, особливо за нинішніх спекотних погодних умов, коли швидкість випаровування висока», — заявив Рафаель Гроссі.
За його словами, шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані холодного зупину з весни 2024 року, але їм, як і раніше, потрібна охолоджувальна вода для систем безпеки, активних зон реакторів і басейнів витримки відпрацьованого палива.
Також Рафаель Гроссі додав, що співробітники агентства фіксували задимлення та знайшли обгорілі дерева неподалік градирень ЗАЕС. А команди МАГАТЕ, які контролюють ядерну безпеку та захищеність на діючих АЕС України — Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській, а також на майданчику ЧАЕС, повідомляли, що чули сигнали про повітряну тривогу майже щодня протягом минулого тижня. На ХАЕС команді навіть довелося спуститися в укриття.
Міністр енергетики України Світлана Гринчук, своєю чергою, наголосила на безвідповідальності дій російських окупантів, які продовжують створювати прямі загрози для ядерної безпеки. Вона зауважила, що будь-які провокації в районі станції можуть призвести до непередбачуваних і катастрофічних наслідків.
За її словами, сам факт таких інцидентів є доказом безвідповідальної політики агресора.
«Росіяни вкотре доводять, що їхні дії створюють реальну загрозу ядерній безпеці не лише України, а й усього європейського континенту. Необхідно продовжувати тиск на росію. Позиція України залишається незмінною: єдиним шляхом до відновлення ядерної безпеки та стабільності в регіоні є повна демілітаризація Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль України», — заявила Світлана Гринчук.
