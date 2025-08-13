Пожежа біля Запорізької АЕС та рівень радіації — оцінка МАГАТЕ
Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що пожежа поблизу градирень тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції не вплинула на рівень радіації.
Про це заявила прес-служба МАГАТЕ.
За даними аналітиків, наразі також немає загрози для ядерної безпеки. Співробітники МАГАТЕ спостерігали за пожежею біля градирень станції з адміністративної будівлі.
Гендиректор агентства Гроссі підтвердив, що під час інциденту не було зафіксовано підвищення рівня радіації, відсутня загроза ядерній безпеці і ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що 12 серпня, у мережі з’явились фото на яких Запорізька АЕС оповита димом — задимлення сталося в районі вантажного порту станції.
