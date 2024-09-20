Склад сім’ї ВПО: які зміни відбулися з 1 вересня — Finance.ua

Склад сім’ї ВПО: які зміни відбулися з 1 вересня Сьогодні 08:25 — Особисті фінанси

Склад сім’ї ВПО: які зміни відбулися з 1 вересня

Одним з найактуальніших питань є те, кого ж вважати членом сім’ї внутрішньо переміщеної особи, а також як бути, якщо чоловік і дружина не проживають разом як сім’я, в тому числі, якщо хтось із них залишився на ТОТ. Це дуже важливий момент, оскільки від нього залежить можливість отримання допомоги на проживання ВПО вперше (якщо йдеться про «майнові» критерії) та про можливість продовження виплат окремим категоріям ВПО.

Зміни, внесені до Порядку надання допомоги на проживання ВПО постановою Кабміну від 30.08.2024 р. № 989 позитивно вплинуть на правозастосування. Детальніше про них розповіли фахівці Юридичного порадника ВПО.

Що нового з 1 вересня?

До складу сім’ї уповноваженої особи НЕ включаються особи, які:

не проживають разом із отримувачами та не пов’язані з ними спільним побутом, що підтверджено документально,

сплачують аліменти,



зникли безвісти,



перебувають у полоні,



перебувають за кордоном,



депортовані за межі України,



перебувають на тимчасово окупованих територіях, зазначених у Переліку.



Досі цей пункт включав лише осіб, які не проживали разом із отримувачем виплат та не були пов’язані з ним спільним побутом за умови документального підтвердження, або перебували за кордоном/зникли безвісти/були депортованими за межі України.

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Водночас тепер до середньомісячного сукупного доходу включаються доходи дружини та чоловіка (батька та матері) незалежно від місця їх фактичного проживання на території України, крім осіб, які:

сплачують аліменти,

зникли безвісти,



перебувають у полоні,



перебувають за кордоном,



депортовані за межі України,



перебувають на тимчасово окупованих територіях, зазначених у Переліку.



До складу сім’ї уповноваженої особи НЕ включаються особи, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також особи, які беруть безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф у складі ЗСУ, інших військових формувань, утворених відповідно до закону.

Це, за словами експертів, дуже важлива позитивна зміна, яка знімає проблемне питання підтвердження доходу військовослужбовця.

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