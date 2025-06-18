Скільки заробили найприбутковіші благодійні та громадські організації в Україні — Finance.ua

Скільки заробили найприбутковіші благодійні та громадські організації в Україні Сьогодні 13:03

Скільки заробили найприбутковіші благодійні та громадські організації в Україні

89% (92 тис.) громадських організацій в Україні не здали фінансові звіти за 2024 рік. Це на 2 225 більше ГО, ніж за 2023 рік. Загалом кількість таких організацій з 2021 до 2023 роки поступово меншала, а показник минулого року можна списати на статистичну похибку.

Про це йдеться у дослудженні Опендатабота.

Така ж тенденція спостерігається і серед благодійних звітів. Торік їх побільшало на 965 БФ або 4%. Загалом 77% від загальної кількості або 23 тис. фондів не подали фінансові звіти.

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Тренд на ігнорування здачі звітів не виник під час повномасштабного вторгнення, а, скоріше, є усталеною традицією. 97% та 94% ГО й БФ не здали фінзвіти попри вимогу закону у 2021 році. Тобто з початком великої війни непрозорих організацій навіть поменшало.

Найбільше організацій, які не здали звіти, перебувають в областях, чиї території тимчасово окуповані. Серед областей, які повністю підконтрольні Україні, найбільше ГО не подали звітів на Київщині — 90.5%. Найбільше БФ, які не відзвітували, зареєстровані у Чернівецькій області — 80%.

ТОП-5 громадських організацій за доходом у 2024 році:

ТОП-5 благодійних організацій за доходом у 2024 році:

Волонтерство в Україні завжди ставало опорою у найскладніші моменти. Коли держава не встигає, на допомогу приходять небайдужі — ті, хто безкорисливо діє заради інших. Які волонтерські організації сьогодні працюють в Україні, як вони допомагають і як підтримати їхню діяльність — розповіли у статті за посиланням.

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