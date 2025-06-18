Скільки заробили найприбутковіші благодійні та громадські організації в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки заробили найприбутковіші благодійні та громадські організації в Україні

0
Скільки заробили найприбутковіші благодійні та громадські організації в Україні
Скільки заробили найприбутковіші благодійні та громадські організації в Україні
89% (92 тис.) громадських організацій в Україні не здали фінансові звіти за 2024 рік. Це на 2 225 більше ГО, ніж за 2023 рік. Загалом кількість таких організацій з 2021 до 2023 роки поступово меншала, а показник минулого року можна списати на статистичну похибку.
Про це йдеться у дослудженні Опендатабота.
Така ж тенденція спостерігається і серед благодійних звітів. Торік їх побільшало на 965 БФ або 4%. Загалом 77% від загальної кількості або 23 тис. фондів не подали фінансові звіти.
Читайте також
Тренд на ігнорування здачі звітів не виник під час повномасштабного вторгнення, а, скоріше, є усталеною традицією. 97% та 94% ГО й БФ не здали фінзвіти попри вимогу закону у 2021 році. Тобто з початком великої війни непрозорих організацій навіть поменшало.
Найбільше організацій, які не здали звіти, перебувають в областях, чиї території тимчасово окуповані. Серед областей, які повністю підконтрольні Україні, найбільше ГО не подали звітів на Київщині — 90.5%. Найбільше БФ, які не відзвітували, зареєстровані у Чернівецькій області — 80%.
Скільки заробили найприбутковіші благодійні та громадські організації в Україні
ТОП-5 громадських організацій за доходом у 2024 році:
ТОП-5 благодійних організацій за доходом у 2024 році:
Волонтерство в Україні завжди ставало опорою у найскладніші моменти. Коли держава не встигає, на допомогу приходять небайдужі — ті, хто безкорисливо діє заради інших. Які волонтерські організації сьогодні працюють в Україні, як вони допомагають і як підтримати їхню діяльність — розповіли у статті за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems