Скільки заробляють українські біженці за кордоном: кому пропонують понад 100 тис. грн (інфографіка) — Finance.ua

Скільки заробляють українські біженці за кордоном: кому пропонують понад 100 тис. грн (інфографіка) Вчора 10:03 — Особисті фінанси

Українські біженці в ЄС одержують не менше 28,4 тис. грн (за умови повної зайнятості). При цьому, майже кожен четвертий роботодавець пропонує від 52,5 тис. грн.

Про це йдеться в даних статистики grc

Лише у 21% вакансій середня зарплата вказана у розмірі 76,5 тис. грн. Від 100 тис. грн пропонують у 13% відкритих для українських біженців вакансій. І незважаючи на те, що біженці одержують менше місцевих жителів, у середньому вони можуть заробляти втричі більше, ніж в Україні.

Одночасно третину пропозицій відкрито у сфері ІТ із середньою зарплатою 86 700 грн.

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На другому місці за запитом (25% вакансій) знаходяться продавці, касири та менеджери з продажу. Таким спеціалістам роботодавці готові платити у середньому 50 700 грн. До того ж, цінуються за кордоном фахівці зі сфери маркетингу, реклами та PR, яким пропонують 82 400 грн зарплати.

Географія

Майже чверть (24%) пропозицій припадає на Польщу. У сусідній країні вже затвердили нормативну базу, щоб спростити та прискорити процес працевлаштування іноземців. Влітку більше роботи з’явилося у готельно-ресторанній галузі та сільському господарстві. Також багато вакансій на підприємствах харчової галузі, легкої промисловості, у сфері транспорту та логістики, на будівництві.

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