Скільки заробляють українські біженці за кордоном: кому пропонують понад 100 тис. грн (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки заробляють українські біженці за кордоном: кому пропонують понад 100 тис. грн (інфографіка)

Особисті фінанси
9282
Українські біженці в ЄС одержують не менше 28,4 тис. грн (за умови повної зайнятості). При цьому, майже кожен четвертий роботодавець пропонує від 52,5 тис. грн.
Про це йдеться в даних статистики grc.
Лише у 21% вакансій середня зарплата вказана у розмірі 76,5 тис. грн. Від 100 тис. грн пропонують у 13% відкритих для українських біженців вакансій. І незважаючи на те, що біженці одержують менше місцевих жителів, у середньому вони можуть заробляти втричі більше, ніж в Україні.
Одночасно третину пропозицій відкрито у сфері ІТ із середньою зарплатою 86 700 грн.
Читайте також
На другому місці за запитом (25% вакансій) знаходяться продавці, касири та менеджери з продажу. Таким спеціалістам роботодавці готові платити у середньому 50 700 грн. До того ж, цінуються за кордоном фахівці зі сфери маркетингу, реклами та PR, яким пропонують 82 400 грн зарплати.
Скільки заробляють українські біженці за кордоном: кому пропонують понад 100 тис. грн (інфографіка)
Географія
Майже чверть (24%) пропозицій припадає на Польщу. У сусідній країні вже затвердили нормативну базу, щоб спростити та прискорити процес працевлаштування іноземців. Влітку більше роботи з’явилося у готельно-ресторанній галузі та сільському господарстві. Також багато вакансій на підприємствах харчової галузі, легкої промисловості, у сфері транспорту та логістики, на будівництві.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.