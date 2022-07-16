Робота в Німеччині для українських біженців: хто найбільше заробляє — Finance.ua
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Робота в Німеччині для українських біженців: хто найбільше заробляє

Особисті фінанси
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Багато українських біженців у ФРН уже працевлаштувалися, оскільки соцвиплати від держави не покривають всі витрати. Робота у Німеччині продовжує залишатися актуальним питанням для тисяч наших співвітчизників. Стало відомо, у яких регіонах країни найбільше вакансій та максимальні зарплати.
Українські біженці, які з біометричним паспортом виїхали до ФРН, отримали можливість до 90 днів легально перебувати у країні. Робота в Німеччині також їм доступна. Вони мають право працевлаштовуватись за наявності тимчасового посвідчення.
Середня зарплата у Німеччині — 4728 доларів (139,6 тысячі гривень) на місяць. Ця сума вказана без доплат та премій. На неї впливає багато факторів:
  • розмір підприємства;
  • стать та рівень освіти;
  • галузь народного господарства;
  • сімейний стан співробітника.
Великі міжнародні корпорації виплачують вищі зарплати своїм працівникам. Її рівень також залежить від регіону. Найвищі зарплати — у Баварії, Гессені та Баден-Вюртемберг. Найнижчі — у Мекленбурзі-Передній Померанії, Тюрінгії та Саксонії.
Найбільше в Німеччині на рік заробляють:
  • лікарі — 89 539 євро (2 871 952 грн);
  • юристи — 68 642 євро (2 201 683 грн);
  • IT-фахівці — 60 563 євро (1 942 550 грн);
  • PR спеціалісти, маркетологи — 60 174 євро (1 930 073 грн);
  • будівельники — 57 270 євро (1 836 928 грн);
  • дизайнери — 48 574 євро (1 558 004 грн).
Суми вказані без вирахування податків.
Мінімальна зарплата у Німеччині — 9,82 євро (291 грн) за годину роботи. Вона становить 437 євро на місяць (12 967 грн).
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За матеріалами:
bigmir.net
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