Скільки заробляють українці за кордоном: середні зарплати та найпопулярніші професії — Finance.ua

Скільки заробляють українці за кордоном: середні зарплати та найпопулярніші професії Сьогодні 08:06 — Особисті фінанси

Скільки заробляють українці за кордоном: середні зарплати та найпопулярніші професії

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну за кордон виїхали понад 8 мільйонів українців.

Більшість біженців і досі залишаються в країнах ЄС, шукають роботу або вже десь працюють. У 2022 році українці збільшили ринок праці ЄС на 0,5−0,6%, а в окремих країнах — Польщі, Естонії, Чехії - зростання сягнуло 2%.

Які вакансії є актуальними для українців та скільки можна заробити у ЄС — читайте далі.

Польща

На початку 2023 року у Польщі проживало 2,3 мільйона українців, 65% з них були працевлаштованими, а 24% перебували у пошуку.

В країні відкрито багато вакансій, які потребують фізичної праці. Саме на таку роботу влаштовується більшість українців — це робота на складах, виробництві, на будівництві або у готельно-ресторанному секторі. Також в Польщі фіксується дефіцит висококваліфікованих робітників, зокрема вчителів та медиків. Проте, щоб працевлаштуватись на таку роботу, необхідно підтвердити український диплом та знати польську мову на рівні B1-B2.

Середня заробітна плата у Польщі - 3−4 тисячі злотих на місяць.

Німеччина

Українці, які оформили статус тимчасового захисту в Німеччині мають право на працевлаштування.

Спеціалісти, які претендують на висококваліфіковані посади повинні підтвердити свій рівень знань та досвід (наприклад, працівники медичної сфери або освіти).

Одна з найоплачуваніших робіт в Німеччині, на яку можуть влаштуватися українці, належить до сектору охорони здоровʼя. Наразі в країні спостерігається особлива потреба у вузькопрофільних фахівцях у психіатричні, реабілітаційні центри та оздоровчі пансіонати. Також громадянам України пропонують роботу в гастрономії, на логістичних складах, де потрібно укомплектовувати товари, на підприємствах харчової, переробної промисловості та в автомобільній галузі.

Середня заробітна плата у Німеччині (на місяць):

медичні працівники (лікарі, медсестри) — 2000−5000 євро;

інженери: 2000−5000 євро;



автомеханіки: 2000−3500 євро;



продавці: 1800−2500 євро.



Чехія

Найактуальніший напрям роботи в Чехії для українців — працівник з виробництва запчастин, адже в Чехії працює багато виробництв: від збору вентиляторів та кондиціонерів до автомобілів.

Чимала кількість українців започаткували у Чехії власну справу. У 2022-му році 8,5 тисячі українців отримали ліцензію на індивідуальну підприємницьку діяльність, що на 5,5 тисячі більше, ніж за рік до того.

Рівень заробітної плати у Чехії залежить від регіону та сфери діяльності. Середня винагорода коливається в межах 18−35 тис. крон на місяць:

водії вантажівок — 24−35 тис. крон на місяць;

кухарі - 19−28 тис. крон на місяць;



інженери-проектувальники — 47−95 тис. крон на місяць;



монтажники систем опалення та кондиціонування — 28−47 тис. крон на місяць.



Естонія

В Естонії для українських біженців доступні 7 тис. вакансій, які пропонує Фонд страхування на випадок безробіття. Серед українських біженців з тимчасовим захистом найпоширенішою є професія прибиральника, а для тих, хто має посвідки на проживання, найпопулярнішою професією є зварювальник.

Середня зарплата в Естонії коливається в межах 1600 євро на місяць.

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Італія

Більшість українців в Італії працюють на заводах, у магазинах, готелях, компаніях з обслуговування, а також у сфері сільського господарства. Популярною є вакансія пакувальника на заводах з виготовлення тютюнової продукції, шоколаду, морепродуктів, одягу, косметики тощо. Також відкрито багато вакансій на будівництві та у сфері сільського господарства.

Середня заробітна плата в країні:

працівники на фермах, офіціанти та прибиральники — 800−1200 євро на місяць;

фотографи — 1000−2000 євро;



водії таксі - 1000−1500 євро.



Іспанія

Ринок праці Іспанії потребує працівників зі сфери туризму та готельно-ресторанного бізнесу, лікарів, будівельників, сільськогосподарських спеціалістів. Більшість жінок працює доглядальницями, нянями, перукарями, кухарками, офіціантками, посудомийницями та прибиральницями.

Рівень заробітної плати в країні:

працівники туристичної галузі (готельний персонал, аніматори) — 900−1500 євро;

ресторанний персонал (офіціанти, кухарі) — 900−1500 євро;



садівники — 1000−1500 євро.



Особливості працевлаштування українців у Європі

Більшість українців у Європі працюють на посадах, які не потребують відповідного рівня кваліфікації. 47% всіх українців, які вже працевлаштувалися за кордоном, пішли працювати на посади значно нижчого рівня, ніж вони працювали в Україні. Насамперед це пов’язано з мовним барʼєром та відсутністю відповідних вакансій.

При працевлаштуванні медсестер, архітекторів та інженерів необхідно підтвердити свій рівень кваліфікації або повторно пройти навчання. Також залежно від країни Вам можуть запропонувати пройти адаптаційні чи професійні курси, оформити ліцензію чи реєстрацію тощо.

Найбільше українців за кордоном сьогодні працюють у сфері громадського харчування та у готельному бізнесі. Найпоширеніші посади — покоївки, офіціанти, прибиральники. Багато українок знайшли себе у сфері косметології. В IT-галузі залучено 15% українців, а на виробництвах — 12%.

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