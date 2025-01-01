Скільки заробляють СЕО стартапів — дослідження — Finance.ua
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Скільки заробляють СЕО стартапів — дослідження

Особисті фінанси
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Скільки заробляють СЕО стартапів — дослідження
Скільки заробляють СЕО стартапів — дослідження
Зарплати СЕО стартапів у США знизилися через економічну кризу в індустрії.
Про це пише Business Insider.
Згідно з дослідженням Kruze Consulting, через фінансові труднощі в галузі венчурного капіталу зарплати засновників стартапів на ранніх стадіях зменшилися.
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Тепер середній дохід СЕО стартапу становить $132 000 на рік — це на $10 000 менше, ніж торік. Kruze Consulting проаналізувала зарплати на різних посадах у 450 стартапах на стадії pre-seed. За даними дослідження, зарплата становить близько 75% від загальних витрат на операційну діяльність компаній.
Окрім того, стартап на ранніх стадіях витрачає близько 12,5% своїх операційних витрат на послуги консультантів. Серед керівників стартапів різниця в зарплатах залежить від ролі. Наприклад, CTO (Chief technology officer) заробляє трохи більше $134 000, водночас СОО (Chief Operating Officer) отримує від $135 000, а CPO (Chief Product Officer) — до $149 000 на рік.
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Після залучення фінансування у вигляді раундів Series A та Series B зарплати засновників можуть збільшуватися від $183 000 до $218 000 відповідно.
Зарплати інших співробітників стартапів також варіюються залежно від спеціалізації. Інженери отримують від $65 000 до $235 000 на рік, а маркетологи — від $39 000 до $325 000.
За матеріалами:
vctr.media
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