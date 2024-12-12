Компанія SpaceX стала найдорожчим приватним стартапом у світі — Finance.ua

Компанія SpaceX стала найдорожчим приватним стартапом у світі Сьогодні 06:40 — Фондовий ринок

Компанія SpaceX стала найдорожчим приватним стартапом у світі

Компанія SpaceX Ілона Маска стала найдорожчим приватним стартапом у світі після пропозиції інвесторам про купівлю акцій.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Оціночна ринкова вартість компанії піднялася до 350 млрд доларів у зв’язку із зростанням цін на акції компанії на 65%.

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Згідно з умовами угоди, SpaceX та інвестори, які виявляють підвищений інтерес до підприємства мільярдера, придбають акції компанії на суму 1,25 млрд доларів за ціною 185 доларів за штуку.

Зазначається, що SpaceX обійшла компанію ByteDance, яка володіє TikTok, вартість якої минулого місяця була оцінена майже в 300 млрд доларів.

Сама SpaceX придбає акції майже на 500 млн доларів, решта капіталу надійде від зовнішніх інвесторів.

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Зростання оцінки вартості SpaceX стало наслідком поглиблення зв’язків між Маском та обраним президентом США Дональдом Трампом. Бізнесмен витратив на передвиборчу кампанію Трампа понад 250 млн доларів.

Акції іншої компанії Маска — Tesla — подорожчали на 60% з моменту президентських виборів у США 5 листопада.

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