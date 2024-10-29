Сім європейських країн зрівнялися зі США за законами, сприятливими для стартапів — Finance.ua

Сім європейських країн зрівнялися зі США за законами, сприятливими для стартапів Сьогодні 01:16 — Технології&Авто

Сім європейських країн зрівнялися зі США за законами, сприятливими для стартапів

Сім європейських країн змінили своє законодавство, щоб збільшити частку власності працівників у стартапах. У такий спосіб вони прагнуть конкурувати зі США щодо залучення талантів та інвестицій, йдеться у звіті венчурної компанії Index Ventures.

Про це пише Reuters.

Хоча опціони на акції відіграли ключову роль для успіху Кремнієвої долини, Європа була обмежена бюрократією та передчасним оподаткуванням співробітників, серед інших обмежень.

Понад 500 генеральних директорів стартапів та засновників приєдналися до кампанії Not Optional у 2019 році, щоб змінити правила щодо власності співробітників — практики надання працівникам опціонів на придбання частки компанії, щоб конкурувати з американськими компаніями за таланти.

Німеччина, Франція, Португалія та Велика Британія очолюють список європейських країн, які внесли зміни, що відповідають або перевищують рівень США, тоді як Фінляндія, Швейцарія, Норвегія та Швеція отримали нижчі оцінки у звіті Index.

Коли такі компанії, як Revolut та інші, виходять на біржу, ця власність перетворюється на реальні гроші для співробітників, зазначив партнер компанії Index та інвестор у фінтех-компанію Revolut Мартін Міньо, вартість якої становить 45 мільярдів доларів.

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