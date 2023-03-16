Скільки заробляють кур'єри Glovo — Finance.ua

Скільки заробляють кур'єри Glovo Сьогодні 08:30 — Особисті фінанси

Скільки заробляють кур'єри Glovo

Кур’єри в Glovo сьогодні можуть заробляти до 30 тисяч.

Про це розповіла гендиректорка Glovo в Україні Марина Павлюк в інтерв’ю Finance.ua

«Минулого року доходи працівників переглядались декілька разів. Кур’єри — це самозайняті особи, що виконують доставлення та отримують дохід, який залежить від багатьох факторів», — каже Павлюк.

За її словами, наразі дохід може формуватись з базового, погодинного та бонусів. Кожна із трьох складових залежить від сезонності.

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«У разі несприятливих умов в осінньо-зимовий час бонусна компенсація підвищується, адже ми розуміємо, що погодні умови ускладнюють здійснення доставлення», — додає гендиректорка компанії.

Ціни зростають, і це підвищує витрати на обслуговування транспортних засобів, тому компанія збільшила бонусну ставку за здійснене замовлення.

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«Якщо кур’єр обирає для доставлення зону з високою частотою замовлень, його середньомісячний дохід може становити 25-30 тисяч гривень у Києві», — пояснила Павлюк.

У випадку, якщо користувач не оплатив своє замовлення, він не зможе зробити нове, не сплативши борг за попереднє.

«В застосунку ми фіксуємо цю суму і додаємо її до наступного замовлення, тому така ситуація також не часто трапляється і її легко вирішити», — додала вона.

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